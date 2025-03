F1 GP Australia, Gara: vittoria da sogno per Norris, disastro Ferrari che sbaglia tutto

Il campionato 2025 di F1 è stappato con un trionfo, sul bagnato, di Lando Norris su McLaren. Seconda posizione per Verstappen davanti a Russell. Malissimo le Ferrari.

La stagione è cominciata sotto la pioggia e su gomme intermedie. Ancor prima dello spegnimento dei semafori, Isack Hadjar sulla Racing Bulls, è andato a sbattere contro le barriere nel formation lap. C’è stato un nuovo giro di formazione prima del via ufficiale. Dalla prima casella Lando Norris ha chiuso la porta al teammate che è stato sorpreso da Max Verstappen. Partenza da fenomeno per l’olandese, esattamente come Charles Leclerc che ha scavalcato sia la Williams di Albon e che la Racing Bulls di Tsunoda. Lewis Hamilton è rimasto in ottava posizione.

Al primo giro Jack Doohan sull’Alpine e Carlos Sainz sulla Williams si sono stampati al muro. Safety Car in pista per rimuovere le monoposto e pulire il tracciato di Albert Park. Alla ripartenza Max, nel panino delle due McLaren, ha iniziato a tallonare Lando Norris. La pista si è asciugata, velocemente, rendendo ancora più spettacolare il duello tra il 4 volte campione del mondo della Red Bull Racing e i rivali della McLaren. Le monoposto papaya, anche su condizioni di pista umida, si sono rivelate essere le più veloci.

Le Ferrari non sembrano poter essere della partita, almeno in Australia. Charles non è riuscito a tenere il passo della Mercedes di George Russell, mentre Hamilton è rimasto imbottigliato alle spalle della Williams di Albon. Una delusione cocente per tutti i fan del Cavallino che si aspettavano netti miglioramenti dalla nuova SF-25, soprattutto dopo le parole di Vasseur. Al diciassettesimo giro Max Verstappen ha commesso un errore, finendo lungo e lasciando aperta la porta a Oscar Piastri che ne ha subito approfittato.

GP Australia: ritmo indemoniato delle McLaren

AL giro 34 si è schiantato al muro Fernando Alonso. Hamilton è rientrato montando la gomma dura. Idem Leclerc. Lando Norris e Oscar Piastri anche hanno optato per mescole hard. Verstappen ha scelto le medie. Russell, invece, le mescole dure. L’olandese ha fatto una scelta per andare in full attack alla ripresa della sfida. Il gruppo si è ricompattato per gli ultimi 16 giri del Gran Premio.

Alla ripartenza i piloti hanno avuto la comunicazione del sopraggiungere della pioggia. Tsunoda ha sopravanzato Leclerc in grandi difficoltà. L’acqua è tornata a bagnare l’asfalto dell’Albert Park e Piastri ha commesso un errore grave. Norris si è subito fermato per montare le mescole intermedie. Verstappen ha preso la testa della gara, davanti a Hamilton che ha compiuto un miracolo a portarsi in seconda posizione. Verstappen è entrato nei box al giro 46.

Il teammate Lawson è finito a muro e, nuovamente, SC in pista. I tecnici al muretto Ferrari piuttosto che far rientrare subito ai box per il cambio gomme i piloti li hanno lasciato fuori, facendoli scivolare così in nona e decima posizione. Lando Norris ha tenuto la prima posizione nonostante gli attacchi finali di Verstappen. Terza posizione per Russell. Ottimo debutto anche per Kimi Antonelli. Leclerc ha chiuso all’ottavo posto. Decimo Hamilton dietro a Piastri.