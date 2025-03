Ferrari, Vasseur mette già le mani avanti? Arriva un segnale negativo in vista di Melbourne

La Ferrari sta per partire alla volta di Melbourne, dove tra una settimana si correrà il GP d’Australia. Frederic Vasseur spaventa i fan.

L’attesa è ormai giunta al termine, ed uno dei mondiali di F1 più attesi di sempre è ai blocchi di partenza. La Ferrari è una delle più attese protagoniste, visto il debutto di Lewis Hamilton al volante di un’auto del Cavallino, la SF-25, che nei test però non ha brillato come i tifosi potevano sperare. Dopo la tripletta piazzata nel primo atto del FIA WEC in Qatar dalle 499P, i fan si aspettano che anche in F1 si competa costantemente per il vertice, ma al momento è chiaro che la McLaren sia più pronta, avendo portato un’auto più simile a quella che ha vinto il mondiale costruttori lo scorso anno.

Dal canto suo, la Ferrari si è presentata con una vettura rivoluzionata, che presenta una sospensione anteriore pull-rod, il che comporta un nuovo tipo di lavoro, con riferimenti tutti da ritrovare, e non è questa l’unica novità. Alla fine dei test in Bahrain, Charles Leclerc ha affermato che il problema principale sta in un bilanciamento che non è stato trovato, mentre Hamilton è apparso più ottimista. Melbourne ci fornirà le prime risposte, anche se in un calendario composto da 24 tappe, non si deciderà di certo tutto alla prima uscita del campionato.

Ferrari, ecco le dichiarazioni di Frederic Vasseur

In un’intervista concessa al “Corriere della Sera“, Frederic Vasseur ha dato l’impressione di mettere le mani avanti in vista di inizio stagione. Ecco il pensiero del team principal della Ferrari: “Il risultato della prima gara non conterà più di tanto. L’Albert Park è in circuito molto particolare, ed anche nelle gare successive sarà difficile valutare il potenziale delle vetture. In Australia ci aspettiamo che faccia caldo, mentre in Cina ed in Giappone le temperature saranno molto più basse. Torneremo poi in Bahrain, ma in questo caso farà più caldo rispetto ai test. Potrebbe essere la stagione più emozionante degli ultimi 30 anni, con grandi sfide da affrontare“.

Vasseur ha poi commentato la nuova coppia di piloti composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton: “Dal primo giorno in cui ho iniziato i miei dialoghi con Lewis ho capito che avrebbe fatto bene a tutti. Lui è fondamentale anche per Charles, perché gli toglie della pressione. Dopo quattro anni accanto a Carlo, il modo migliore per imparare qualcosa di nuovo era avere un nuovo compagno di squadra“.