Beckham e Aguero debuttano nel Motorsport: calciatori in pista in un evento unico

E’ incredibile quanto è avvenuto al Miami International Autodrome dove sono scesi in pista vip e star del mondo del calcio per una sfida globale.

Il Motorsport sa regalare delle emozioni uniche, ma in alcuni casi ha la capacità di attirare l’attenzione anche per fattori esterni. Ben 11 star globali si sono messe al volante della velocissima monoposto GEN3 Evo. Tra le celebrità presenti all’evento a Miami hanno partecipato anche l’ex calciatore Sergio Aguero, l’attore di Harry Potter Tom Felton e la star del web Supercar Blondie.

La Formula E ha abbracciato anche il figlio di Beckham che a Miami ha una partecipazione anche in una squadra di calcio. Il campionato internazionale di monoposto full electric ha avuto bisogno di molti vip per riattirare l’attenzione dei fan. L’evento delle Evo Sessions ha riportato il riflettore sul campionato full electric criticato anche da Schumacher. In questa undicesima stagione l’interesse generale è calato, sensibilmente, rispetto alle prime serie. L’evento speciale è avvenuto il 5 e 6 marzo al Miami International Autodrome (Hard Rock Stadium).

Vip e influencer in pista

Diverse celebrità globali hanno vissuto una esperienza diversa dal solito. Chi è abituato alle sfide sul rettangolo verde ha apprezzato i duelli in pista. Tutti hanno dovuto prepararsi, fisicamente, con sessioni al simulatore, preparazione fisica, coaching di guida e briefing tecnici, per prepararsi a mettersi al volante della monoposto GEN3 Evo, in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 1,82 secondi.

L’evento si è tenuto davanti a dei fan che hanno potuto vedere da vicino le capacità di Beckham Junior e il bomber argentino Aguero, ex Atletico Madrid e Manchester City. I piloti hanno ricevuto un kit completo con la propria divisa ufficiale, personalizzata e casco customizzato in collaborazione con Bell, con il proprio numero di gara.

Le Evo Sessions sono un’esperienza unica nel mondo di Formula E. Questo format ha permesso a persone non abituate alla velocità ad affrontare una sessione come dei veri piloti. Tutti i partecipanti hanno, inoltre, visitato la sede della propria squadra per sessioni di familiarizzazione e di simulazione per prepararsi all’esordio. Le Evo Session potrebbero anche essere replicate. Gli appassionati potranno seguire tutto il percorso dei partecipanti attraverso un percorso interessante. L’evento è stato immortalato anche in un documentario speciale che uscirà nel corso del 2025.