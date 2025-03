MotoGP GP Argentina, Sprint Race: Marquez forza 2, Bagnaia impotente

La gara breve di Termas De Rio Hondo ha visto, nuovamente, al primo posto la Ducati di Marc Marquez davanti a quella del fratello Alex.

Dopo il trionfo in Thailandia, il favoritissimo Marc Marquez è scattato dalla pole position. L’otto volte iridato ha dimostrato subito un feeling da sogno in sella alla Desmosedici GP24.5, l’evoluzione della MotoGP campione del mondo. Allo spegnimento dei semafori MM93 ha tenuto a bada suo fratello Alex sulla Ducati del team Gresini Racing e Johann Zarco sulla Honda LCR.

Dalla seconda fila è scattato, invece, Pecco Bagnaia davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Super partenza per Fabio Quartararo dalla settima casella che è riuscito a mettersi negli scarichi del torinese. I due si sono dati battaglia per la terza piazza per qualche km, complice il brutto start di Zarco. Marc ha subito provato a prendere il largo, seguito da Alex.

Al secondo giro Pedro Acosta si è inserito nel duello tra Nuvola Rossa e El Diablo, sorpassando il campione del mondo 2021. La seconda Sprint Race dell’anno ha ricordato la primissima sfida dove i fratelli Marquez sono stati di un’altra categoria. Il numero 73 ha provato a tenere il passo del fratello maggiore. Già al terzo giro Pecco Bagnaia ha accumulato uno svantaggio notevole. Morbidelli, intanto, si è toccato con Brad Binder. Quest’ultimo è finito in ghiaia a causa di un tocco del pilota del team VR46 che non è stato penalizzato. Fabio Quartararo, intanto, è stato scavalcato anche da Zarco, piombando in sesta piazza davanti a Diggia. Dopo qualche tornata il romano è riuscito ad avere la meglio del francese della Yamaha.

SR Argentina, dominio Marquez

I fratelli catalani hanno dimostrato di avere un ritmo indiavolato nella prima fase di SR. Le Ducati continuano a fare un altro sport rispetto al resto del gruppo. Zarco ha sopravanzato Acosta mettendo nel mirino la Ducati di Bagnaia. Quest’ultimo non sembra in grado di tenere il passo del suo nuovo teammate. Se questo era preventivabile alla vigilia, invece, risulta on fire Alex Marquez. E’ l’unico a poter fronteggiare la supremazia dell’otto volte iridato.

Il pacchetto di mischia sembra essersi avvicinato con Honda, Aprilia, KTM e Yamaha quasi allo stesso livello. Sono le Ducati Desmosedici a tenere un passo, nettamente, migliore. Marc Marquez non ha fallito l’appuntamento con la vittoria del terzo appuntamento stagionale. Dopo i successi nella SR e nel GP di Thailandia, l’ex alfiere della Honda continua a allungare il suo gap su Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Quarto posto per Zarco davanti a DI Giannantonio.