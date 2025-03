MotoGP GP Thailandia, Sprint Race: Marquez esordisce sulla Rossa con una vittoria

E’, ufficialmente, iniziato il campionato 2025 di MotoGP. La prima Sprint Race dell’anno l’ha conquistata di gran carriera Marc Marquez al debutto nel team factory della Casa di Borgo Panigale.

Dalla prima casella della griglia il neo pilota del team factory della Ducati, Marc Marquez, è scattato a fionda, precedendo Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Il rider torinese ha cercato subito l’attacco in Curva-1 al fratello minore del Cabroncito, ma il numero 73 si è difeso bene. L’italiano ha tirato una straordinaria staccata ma non è bastata per metter le ruote avanti al pilota del team Gresini Racing nelle curve successive.

Marc Marquez ha subito impostato un ritmo indiavolato, fuggendo via nelle prime tornate. Non ha avuto bisogno della protezione di suo fratello minore perchè Pecco non ha dimostrato di avere un gran passo sul tracciato thailandese, insidiato anche da Ogura e Miller. Il rookie del team satellite dell’Aprilia ha cominciato la sua avventura in MotoGP con un passo da veterano. Alle sue spalle l’australiano ex KTM, neo pilota della Yamaha Pramac, sembra aver trovato subito un discreto feeling sulla M1. In quinta posizione Franco Morbidelli, diventato il pilota di punta della squadra VR46 dopo il brutto infortunio subito da Fabio Di Giannantonio. Quest’ultimo è riuscito a recuperare per lo start stagionale, ma non è ancora al top sul piano fisico.

MotoGP, dominio Marc Marquez

Lo spagnolo ha gestito la gara breve come se fosse da anni in sella alla Rossa. I due fratelli Marquez hanno cominciato il 2025 con l’obiettivo di essere protagonisti in ogni weekend. La Desmosedici si è rivelata essere ancora la moto da battere. Passi in avanti per la Yamaha, mentre le due KTM ufficiali di Acosta e Binder hanno lottato per la ottava e nona posizione, alle spalle di un redivivo Fabio Quartararo, campione del mondo 2022, che ha sfidato nella fase finale della SR Pedro Acosta.

Marc Marquez ha svelato il segreto della sua nuova Desmosedici, dopo aver fatto la differenza anche in sella alla GP23 nel 2024. Marc ha acquisito un secondo di vantaggio sul fratello a 7 giri dalla fine e non ha dovuto più preoccuparsi. Alex ha tenuto a debita distanza il bicampione del mondo della MotoGP, Bagnaia. C’è stata un pò di bagarre tra l’italiano e Ogura. Jack Miller nel tentativo di tenere il passo di Morbidelli è crollato al suolo. Hanno guadagnato una posizione i due rider della KTM e El Diablo, mentre hanno chiuso la top 10 Mir e Zarco.