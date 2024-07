Ford, nuovo SUV dal nome iconico: mix tra BMW e Mercedes, che bomba

Vi sono vetture che hanno un fascino unico ed immortale. In Ford hanno, in una veste nuova, modernizzato una icona del passato.

Quando un brand decide di guardare al passato per una innovazione futura attira sempre l’attenzione dei puristi. Se poi questo marchio è la Ford, l’hype schizza subito alle stelle. All’atto della presentazione della nuova Capri 2024, Marin Gjaja, Chief Operating Officer di Ford Model ha annunciato: “Un nuovo veicolo elettrico, sviluppato e prodotto in Europa. La Ford Capri ha un’anima che solo un costruttore di grande tradizione può dare a un’auto“.

Se siete dei petrolhead non dovrete temere perché anche altri miti del passato sono stati rispolverati in salsa elettrica e hanno aperto nuove frontiere. La Mustang Mach-E, SUV a trazione elettrica, ha allargato gli orizzonti della Ford. Dopo la trasformazione della coupé Puma in un comodo SUV, ora è il turno della Capri. La sua antenata è stata prodotta dal 1969 sino al 1986. La nuova Capri avrà una veste full electric e avrà delle dimensioni ideali per le città europee.

Il nuovo SUV vanta un propulsore da 286 CV a trazione posteriore extended range o da 340 CV a trazione integrale extended range. Nella prima versione c’è una batteria da 77 kWh che offre un’autonomia di 627 km e una ricarica dal 10% all’80% in circa 28 minuti. La versione da 340 CV, invece, vanta una batteria da 79 kWh che permette 592 km d’autonomia con ricarica dal 10% all’80% in circa 26 minuti. La Capri ha 286 CV con una coppia posteriore da 545 Nm per una potenza di 210 kW. La versione da 340 CV permette una coppia posteriore da 545 Nm e una coppia anteriore da 134 Nm.

Le caratteristiche della nuova Ford Capri

La nuova Ford Capri ha un design moderno con dei cerchi in lega da 19’’. Il bagagliaio offre una capienza di 572 litri, che possono arrivare fino a 1.510 litri, abbattendo la seconda fila di sedili. Vi sono rimandi alla prima serie del 1969 con un ampio cofano anteriore, la griglia piatta e il parabrezza a forma di C. Dotato di SYNC Move con display touch da 14.6” e My Private Locker.

Le dimensioni sono le seguenti: lunghezza: 4,6 metri, larghezza: 1,8 metri, altezza: 1,6 metri, passo: 2,7 metri e bagagliaio: 527 – 1.510 litri. Arriverà nei concessionari entro la fine del 2024, nei colori agate Black, Frozen White, Magnetic Grey, Vivid Yellow, Blue My Mind e Lucid Red. Sarà fabbricata in Germania, in Colonia, ma potrebbe fare faville in ogni angolo della terra.