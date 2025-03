Ferrari, l’ex team principal fa tremare Leclerc: ora si fa dura per lui

L’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari metterà in serie difficoltà Charles Leclerc? Il monegasco potrebbe ritrovarsi in una posizione scomoda.

Charles Leclerc ha più da perdere di Lewis Hamilton in questa annata. L’anglocaraibico ha già vinto tutto in carriera e se dovesse anche solo contribuirà alla vincita di un titolo costruttori dalle parti di Modena diventerebbe una leggenda. Discorso diverso per CL16 che ha ancora tutto da dimostrare in carriera. In 6 anni alla Ferrari ha vinto appena 8 GP e non per colpe sue. La Casa emiliana non gli ha mai attribuito delle monoposto all’altezza del suo talento.

Dopo aver umiliato Vettel ci si attendeva una definitiva consacrazione negli anni successivi, coincisi con il cambio di regolamento tecnico. La Rossa era partita bene nel 2022 ma poi si è sciolta come neve al sole nel corso della primavere, finendo alle spalle della Red Bull Racing. Dopo anni di dominio del drink team anglo-austriaco, nel 2024, si è imposta la McLaren che non vinceva un riconoscimento costruttori dal lontano 1998.

La Ferrari è ancora a secco dal 2008. Ai tempi correvano ancora Raikkonen, ultimo campione del mondo della storia della Scuderia, e Felipe Massa. Entrambi si sono ritirati da diversi anni. Per questo motivo, dopo i trascorsi con Sainz, la Rossa ha deciso di investire su un campionissimo stagionato come Hamilton, criticato da Helmut Marko. A 40 anni sarà in grado di mettere pressione a Leclerc?

L’opinione di Minardi sulla Ferrari

Giancarlo Minardi, storico costruttore romagnolo per anni in Formula 1, ha rilasciato una intervista a Quotidiano Nazionale. “I test del Bahrain contano poco. Sulla carta la McLaren pare in vantaggio ma non me la sento di formulare pronostici. Debbo fare ammenda. Quando la Ferrari annunciò l’ingaggio di Lewis, dissi proprio che non condividevo l’operazione. Ma ora ho cambiato idea, mi è piaciuto tantissimo il modo in cui Hamilton è entrato a Maranello. Ha una motivazione formidabile. Siamo sempre lì, se gli danno una macchina buona, ci fa divertire”, ha assicurato Minardi.

Leclerc secondo Minardi potrebbe soffrire per l’arrivo di Hamilton: “Lo vedo un po’ nervoso, d’altronde ha un compagno che è una leggenda. Ma la coppia non scoppierà, ci penserà Vasseur a governare la situazione. Kimi Antonelli? Questo ragazzo ha tutto per diventare un grande. E se comincia in F1 direttamente in un top team è perché se lo merita. Non gli hanno fatto un favore”.