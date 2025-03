Helmut Marko stronca Hamilton e la Ferrari: parole di fuoco su Sir Lewis e la SF-25

La Ferrari ha deluso le aspettative nei test, ed Helmut Marko ne ha subito approfittato per dire la sua. Leclerc favorito su Hamilton.

Dopo una lunga attesa, possiamo ufficialmente affermare di essere entrati nella prima race week dell’anno, con il Gran Premio d’Australia che ormai incombe. Tutte le chiacchiere, i pronostici ed i dubbi invernali stanno per essere spazzati via dalla pista, e d’ora in avanti, nessuno si potrà più nascondere. La Ferrari non arriva a Melbourne con i galloni di grande favorita, ruolo che spetta di diritto ai campioni del mondo della McLaren, mentre Red Bull e Mercedes rappresentano delle incognite.

La nuova SF-25 non ha impressionato nel corso dei test di Sakhir, palesando degli evidenti limiti sotto il profilo del bilanciamento, come rimarcato anche dallo stesso Charles Leclerc al termine della tre giorni in Bahrain. A preoccupare i fan della Ferrari è stata anche l’espressione del monegasco, visibilmente poco entusiasta dell’approccio avuto con la nuova Rossa. Di tutt’altro umore Lewis Hamilton, entusiasta di iniziare la sua nuova avventura ed apparso in trepidante attesa in vista dell’inizio della nuova stagione.

Ferrari, Helmut Marko spara a zero sul Cavallino

In un’intervista concessa dopo i test invernali all’emittente televisiva tedesca “RTL“, Helmut Marko non si è fatto scappare l’occasione per parlare della Ferrari e del debutto in rosso di Lewis Hamilton.Ecco le sue parole: “Per quello che si è visto in Bahrain, Charles Leclerc era chiaramente più veloce di Lewis Hamilton, anche se credo che ciò sia la normalità. Lui conosce bene sia la squadra che la macchina. Hamilton ha girato molto ed è riuscito a migliorarsi parecchio, ma non è mai stato davvero a livello di Leclerc. Sono ancora i primi giorni e sappiamo quanto Hamilton sia in grado di fare dei passi in avanti, ci riesce quasi in maniera soprannaturale“.

Marko ha poi detto la sua sulle performance della SF-25: “Secondo quelli che sono i nostri calcoli, la Ferrari è al momento la terza forza, di poco davanti alla Mercedes“. Secondo le affermazioni dell’ex pilota austriaco, dunque, la Rossa sarebbe alle spalle sia della McLaren, data da tutti come la grande favorita, che della Red Bull, la quale non è ancora all’altezza della MCL39, come lo stesso Max Verstappen ha voluto rimarcare nel corso di questi giorni. Vedremo se Hamilton ed il Cavallino riusciranno a sovvertire i pronostici di Marko già da questo week-end.