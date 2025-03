L’Intelligenza artificiale rivoluziona l’automotive: le auto del futuro cambieranno totalmente

Le auto di domani saranno progettate dall’Intelligenza artificiale? L’ammissione del capo design della Mercedes ha spiazzato gli appassionati delle quattro ruote.

L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il mondo che ci circonda. Numerosi sono i settori in cui viene utilizzata. Dagli assistenti vocali che sfruttano gli algoritmi di intelligenza artificiale, alle case farmaceutiche. Pfizer, ad esempio, utilizza l’AI per l’analisi e lo sviluppo di nuovi trattamenti, rendendo in questo modo il settore della ricerca più efficiente e accelerando enormemente tali processi. Gli algoritmi riescono ad esaminare dati clinici complessi rapidamente e sono capaci di identificare nuove terapie e ottimizzare i trial clinici.

Un’altra azienda che ha integrato l’IA nei suoi processi è il colosso americano Amazon. Potremmo definirlo un pioniere nell’uso dell’IA. Tra i vari utilizzi quello più sbalorditivi è nei magazzini Amazon, dove sono presenti robot avanzati che sono in grado di gestire l’inventario riducendo tempi e costi operativi. L’IA viene sfruttata anche per analizzare i comportamenti di acquisto e suggerire prodotti più pertinenti ai gusti del clienti. Anche nelle nostre case è sempre più diffuso l’utilizzo di Alexa, assistente vocale di Amazon, usa l’IA per comprendere le richieste e degli utenti e rispondere in maniera appropriata e precisa.

Arriva anche nel mondo delle auto, l’AI sostituirà i designer

“Credo che fra 10 anni la maggior parte del design sarà fatta dall’IA e renderà i designer obsoleti – ha affermato Gorden Wagener, capo del design di Mercedes, durante un’intervista ad ABC News – Il mio successore sarà una macchina e costerà molto meno del mio stipendio“. L’intelligenza artificiale viene formata con dati già esistenti, quindi, potrebbe essere paragonata ad un ottimo studente ma non ad un genio in quanto non può avere delle illuminazioni geniali come Einstein. Attualmente i designer già lavorano con IA ma solo l’1% è può essere realmente preso in considerazione per un progetto tecnico. I marchi cinesi stanno sfruttando le nuove tecnologie per emergere.

L’IA una volta capito il comando produrrà risultati molto più velocemente di un umano non ha la capacità di poter inserire dei dettagli in grado di fare la differenza e rimanere nella storia. Come dimenticare i più influenti designer, Pininfarina Ferrari e Ian Callum per Jaguar, o Giorgetto Giugiaro che non seguivano formule ma creavano capolavori. Sicuramente l’IA ridurrà in maniera consistente il numero dei posti di lavoro nel settore, e potrà sostituire parte del lavoro umano. Questo, però, sarà possibile solo per la creazione di veicoli semplici non potrà di certo rimpiazzare completamente la creatività umana.