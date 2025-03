Ducati, scoppia la prima polemica tra Bagnaia e Marquez: il video lo inchioda

La Casa di Borgo Panigale ha scelto di promuovere dal team Gresini Racing Marc Marquez, creando una situazione affannosa per il teammate.

Pecco Bagnaia si è trovato catapultato in una condizione piuttosto difficile. Dopo aver avuto due avversari tranquilli nella squadra ufficiale corse, come Miller e Bastianini, per la prima volta si trova a fronteggiare una leggenda della MotoGP. Marc è stato fuori dai giochi negli ultimi anni a causa di problemi tecnici con la Honda e per le continue operazioni alla spalla destra dovute al crash di Jerez de la Frontera.

Marc è tra i piloti più forti di tutti i tempi e la sua capacità di adattamento sulla Rossa è straordinaria. Solo un altro pilota aveva vinto al debutto sulla Ducati al debutto per poi laurearsi campione del mondo. I più esperti ricorderanno di Casey Stoner, capace di dettare subito legge sulla Desmosedici nel 2007. I tempi sono cambiati e la concorrenza oggi è, decisamente, inferiore rispetto al passato. Ai tempi c’erano Honda e Yamaha nei primi posti della griglia.

Ducati, prime scintille tra Bagnaia e Marquez

Marc Marquez ha sposato la Signora in Rosso per fare la differenza ai massimi livelli, tornando a lottare per il mondiale. A giudicare dai primi risultati è nel posto giusto per tornare a essere campione. Lo spagnolo, infatti, ha subito vinto al debutto in Thailandia, precedendo suo fratello Alex, alfiere di punta del team Gresini Racing, e Pecco Bagnaia. Quest’ultimo è sembrato spaesato nel corso del pre-campionato e non ha performato, come nelle aspettative, nel primo round stagionale. L’italiano ha subito compreso che l’atmosfera è cambiata nella squadra di Borgo Panigale. Marc Marquez ha svelato i segreti della sua Ducati.

Dopo aver dichiarato che c’è una estrema stima reciproca, Bagnaia ha subito uno smacco nella prima uscita stagionale. Non ha nemmeno potuto attaccare il fratello minore di Marc Marquez sulla Desmosedici dello scorso anno. Due terzi posti anonimi, nella SR e nel GP, che non lo hanno reso soddisfatto. Nel dopo gara ha subito mandato un messaggio chiaro a Dall’Igna e agli altri tecnici del team. Date una occhiata al video in basso di onlyforbikers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro (@onlyforbikers)

Il progettista veneto ha baciato il numero 93 della moto dello spagnolo in Thailandia. Pecco ha chiesto, in modo piccato, spiegazioni, indicando le mescole delle Rosse. Lo scenario che si sta creando in Ducati è piuttosto difficile per l’italiano. La squadra sembra già essersi schierata dalla parte del campione iberico. In Argentina potrebbe esserci ulteriori scintille.