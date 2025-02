MotoGP, Marc Marquez svela il segreto della nuova Ducati Desmosedici

Il neo pilota del team factory della Casa di Borgo Panigale, Marc Marquez, ha confessato il punto di forza della nuova Ducati Desmosedici GP25.

Il salto carpiato di Marc Marquez dalla Desmosedici GP23, guidata nel team satellite Gresini Racing, a quella di quest’anno è stato enorme. Il cuore delle Desmosedici GP25 è stato l’oggetto delle attenzioni dei tecnici. Marc Marquez e Francesco Bagnaia sono stati intenti a giudicare i primi vagiti del nuovo modello che sarà il punto di riferimento in pista nel 2025.

Al momento si è subito notata una grande differenza tra la Ducati e l’Aprilia che ha già perso due protagonisti. Martin e Fernandez, nella prima giornata dei test a Sepang, si sono fatti male e sono tornati in Spagna. La Yamaha ha messo in mostra dei passi in avanti ma è ancora troppo presto per dare dei giudizi. L’unica certezza è rappresentata dalla Ducati che, almeno sulla carta, può contare su una delle coppie più forti di tutti i tempi.

Marc Marquez, al termine della giornata, ha raccontato ai colleghi di Motorsport.com le sue impressioni sulla GP25. Continuerà a testare nuovi componenti per cucire la moto emiliana sulle sue esigenze. “E’ stato bello. E’ stato come se il tempo non fosse passato. Nel turno mattutino mi sono già sentito molto bene sulla moto, come se non fosse passato molto tempo senza correre sulla MotoGP. Questo rende tutto più facile perché quando hai questo feeling sei molto più preciso nei commenti e ora è super importante, perché stiamo provando molte cose. Per esempio, oggi ci siamo concentrati sulla priorità assoluta, che è il motore. Perché, per ogni Casa, è fondamentale fare la scelta giusta prima dell’omologazione, che va a congelare il motore per tutto l’anno. Ci siamo concentrati su quello oggi“, ha esordito il fenomeno catalano.

MotoGP, Marquez racconta il punto di forza della Ducati

“La cosa molto positiva è che sia io che Pecco abbiamo avuto ancora una volta gli stessi pareri e, all’interno del team, abbiamo lavorato in due direzioni diverse ma cercando di trovare lo stesso obiettivo. Vediamo. Stiamo cercando di trovare l’equilibrio della moto, perché a volte quando si mette la nuova moto in pista si avvertono alcuni problemi, ma il team li sta risolvendo in modo positivo“, ha sancito Marc.

Il nativo di Cervera ha annunciato: “Sembra che il motore sia più fluido, quindi questo è un buon aspetto per il pilota. SI cerca sempre di trovare più potenza e anche questo è un risultato che abbiamo ottenuto. Ma poi abbiamo bisogno di risolvere un problema diverso, che con l’elettronica e tutte le nostre armi siamo in grado di risolvere. Per quanto riguarda il telaio, tutte e due le moto che avevamo erano dotate dello stesso“.