Tegola per la Renault: avviata la campagna di riparazioni per un nuovo modello

La Renault sta vivendo un exploit clamoroso sul mercato ma è arrivata una pessima notizia per i fan del brand francese.

In una fase di crisi generale dell’Automotive, i vertici della Renault sono stati in grado di intraprendere strade differenti. In un’epoca in cui le auto sono sempre più uguali tra loro, i designer della Casa transalpina si sono distinti. Senza perdere di vista il DNA storico, i vertici hanno deciso di reinterpretare in chiave moderna alcuni gioielli del passato.

Sulla nuova 5 uno degli elementi distintivi della prima generazione rivive con gruppi ottici simili. Lo stile è quello ma le performance sono cambiate, sebbene quelle della R5 Turbo dell’epoca erano molto elevate. L’auto raggiungeva i 200 km/h, bruciando lo 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. La nuova versione elettrica ha uno sprint serio, grazie a un motore elettrico sincrono a rotore avvolto, con una potenza di 110 kW/150 CV e 245 Nm. Lo 0 a 100 km/h avviene in appena 8 secondi, raggiungendo una velocità massima di 150 km/h.

La nuova R5 è realizzata sulla piattaforma CMF-B EV, ora battezzata AmpR Small. Si tratta di un pianale che cerca di calmierare i prezzi, potendo ereditare diversi elementi dalla Clio e dalla Captur. I cerchi sono da 18″ per una stabilità da prima della classe. Le batterie hanno un circuito di raffreddamento a liquido che corre lungo il pianale su cui sono adagiati i moduli contenenti le varie celle: 4 moduli per la 52 kWh e 3 moduli per la 40 kWh.

La Renault 5 E-TECH Electric è completa di ADAS di livello 2 con cruise control adattivo e predittivo, gestione del traffico in colonna sotto ai 50 km/h e mantenimento della corsia. L’autonomia dichiarata è di 400 km WLTP per la 52 kWh, 300 km WLTP per la 40 kWh. Negli interni non manca una strumentazione moderna digitale con schermo da 7″ sulle versioni d’ingresso o, in alternativa, da 10″. Il sistema di infotainment con Google Maps garantisce tutte le informazioni necessarie al guidatore.

Problemi in Casa Renault

La Casa francese è stata costretta a correre ai ripari in Francia per la sua R5. I proprietari di 15.722 esemplari della versione elettrica, di cui 10 nella versione ad alte prestazioni Alpine A290, sono stati informati della “potenziale impossibilità di avviare” il veicolo e invitati a fissare un appuntamento presso un’officina della rete autorizzata.

Le vetture, prodotte tra il primo settembre 2024 e il 23 dicembre 2024 nello stabilimento di Douai, saranno sottoposte a un intervento gratuito di circa 30 minuti con il quale si procederà alla “riprogrammazione del software dell’inverter del motore elettrico principale“. L’operazione, secondo quanto precisato dai tecnici, dovrebbe permette di “evitare un’eventuale stop all’avviamento, accompagnato o meno dall’accensione della spia di stop e dal messaggio ‘avaria motore elettrico’ sul cruscotto“.