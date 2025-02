F1, Verstappen non ci sta: decisione estrema dopo la presentazione della sua Red Bull

Il quattro volte campione del mondo, Max Verstappen, ha reagito con stupore al comportamento di alcuni fan in occasione dello show organizzato dalla Formula 1 all’O2 Arena di Londra.

La Formula 1 sotto la gestione di Liberty Media è diventato uno show, decisamente, più artefatto e in linea con il modello americano. In occasione della celebrazione dei 75 anni della massima categoria del Motorsport gli organizzatori hanno pensato di creare un evento unico in cui tutti i team avrebbero dovuto svelare in anteprima le livree delle nuove monoposto 2025.

Lo spettacolo in prima serata londinese è diventata una vetrina per gli sponsor ma ha lasciato agli occhi dei puristi del Motorsport una immagine trash. Proprio come avviene nel pugilato o nel Wrestling vi sono state presentazione con applausi, fischi in un ambiente molto lontano da quello che dovrebbero vivere piloti, tecnici e fan. L’automobilismo nasce in pista e dovrebbe rappresentare una occasione mondana, soprattutto se a rimetterci le spese sia l’uomo con il numero 1 sul musetto.

L’atteggiamento del pubblico inglese nei confronti di Max Verstappen è risultato indecoroso. Si sono sentiti fischi da stadio rivolti dal pubblico alla FIA e a Christian Horner, team principal della Red Bull Racing e a Max Verstappen. In particolare quest’ultimo non sembra averla presa bene e, secondo quanto ammesso da papà Jos in una video intervista su YouTube al canale RacExpress, ha preso una decisione importante in chiave futura.

La posizione di Max Verstappen

“Quel che ho trovato imbarazzante dello show è quello che è accaduto alla Red Bull, con i fischi a Horner e anche a Max”, ha annunciato Jos Verstappen, che ha spiegato: “Sei lì per promuovere lo sport e vieni fischiato dal pubblico, credo sia inaccettabile. Capisco il motivo, perché Max è l’unico che accende gli inglesi e dice esattamente come stanno le cose, ma non lo trovo accettabile”. Ecco la sfida che attende, invece, Hamilton in Ferrari.

Max Verstappen sarebbe pronto a prendere decisioni drastiche, come ha annunciato suo papà: “Quel che è accaduto è stata una vera delusione. Se dovessero portare aventi questo spettacolo nei prossimi anni, Max non ci sarà. Non vuole essere fischiato in quel modo davanti a 25.000 persone e ha detto che se si dovesse tornare in Inghilterra il prossimo anno, sicuramente non parteciperà. E sono d’accordo con lui, penso che debbano riflettere attentamente, perché tutto questo non fa parte dello sport”. Per una volta non possiamo che concordare con le parole di Jos Verstappen.