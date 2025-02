Lewis Hamilton fa una promessa ai tifosi della Ferrari: sfida totale con Leclerc

Lewis Hamilton non è arrivato a Maranello per indossare il cappellino di secondo nonostante abbia 40 anni e avrà bisogno di tempo. Ecco cosa ha dichiarato.

Il 7 volte iridato correrà al fianco di un pilota che ha già accumulato una esperienza di 7 anni al volante della Rossa. Ci sarà da considerare gli avversari che sono molto agguerriti, a partire dai due giovani della McLaren e un Verstappen che non ha nessuna intenzione di mollare la corona per inseguire il record dei 5 titoli di fila di Michael Schumacher.

Lewis Hamilton si è subito sentito super coinvolto nel progetto di Vasseur. Quest’ultimo dovrà essere in grado di gestire due galli nel pollaio. In caso vincesse al volante della Ferrari, l’anglocaraibico farebbe la storia della F1. In epoca moderna nessuno ha mai vinto su 3 monoposto diverse. Inoltre salirebbe a quota 8 mondiali, superando il Kaiser. Dopo i test sulle auto delle scorse stagioni, la prima uscita a Fiorano ha dato, ufficialmente, il via alla stagione 2025.

La prima uscita della SF-25 è stata accolta da un tripudio di tifosi che crede nel Mondiale. Si è tornati a respirare un entusiasmo che in precedenza c’era stato solo con Alonso e Vettel, nell’era post mondiale di Raikkonen. Entrami non sono riusciti a vincere né a contribuire al trionfo in classifica costruttori. L’ultimo mondiale risale al 2008 con Massa e Ice-man protagonisti sulla F2008. Lo scorso anno la Rossa è tornata a lottare sino all’ultimo GP per la conquista di un riconoscimento iridato e questo dettaglio suggerisce che Lewis e Charles potrebbero avere una grande chance.

Ferrari, i precedenti di Alonso e Vettel

Alonso sfiorò in due occasioni il titolo, nel 2010 e nel 2012, battuto da Seb che poi non replicò in Ferrari le marce trionfali dell’epopea in Red Bull Racing. Lo spagnolo registrò la sua prima vittoria in Ferrari addirittura al GP d’esordio, in Bahrain nel 2010, mentre Vettel vinse al secondo GP in Malesia nel 2015.

“Quanto tempo servirà per raggiungere le massime performance sulla SF-24? Questo non lo so – ha spiegato Hamilton, come riportato sulle colonne di Formulapassion.it – quei ragazzi (Alonso e Vettel) hanno fatto un lavoro straordinario. Ho un enorme rispetto per questi due piloti. Essendomi già capitato di cambiare squadra in passato so che la quantità di lavoro che ci vuole per ambientarsi è straordinaria”.

“Questo rende i risultati che (Alonso e Vettel) hanno ottenuto ancora più eccezionali di quanto io stesso avessi pensato in precedenza – ha raccontato l’ex driver della Mercedes – quello che so è che adesso i test sono limitati come mai prima. Fortunatamente, ho già avuto un po’ di tempo in macchina. Mi sto ancora acclimatando. Mi ci sono voluti sei mesi, credo, in Mercedes per ottenere la mia prima vittoria. Onestamente, non lo so. Sto facendo tutto il possibile per essere pronto per la prima gara”.