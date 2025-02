Hamilton ridicolizzato dall’ex boss della F1: allarme lanciato in Ferrari

Il 7 volte iridato, Lewis Hamilton, è stato criticato dall’ex numero 1 del circus della Formula 1. Le parole fanno riflettere.

Un campione come Lewis Hamilton non dovrebbe essere messo sulla graticola da nessuno, ma non tutti sono convinti che sia stato l’acquisto migliore per la Scuderia Ferrari. Il vincitore di 105 GP, infatti, crede di poter fare ancora la differenza, altrimenti non avrebbe affrontare una difficoltosa terza fase di carriera. Non avrebbe avuto problemi a continuare a correre a cifre faraoniche in Mercedes, tuttavia ha scelto la strada più complessa, uscendo da una confort zone.

Per tutta la vita Lewis Hamilton ha corso con motori della Stella a tre punte. Dopo i trionfi al volante della McLaren, dal 2014 al 2024 ha ottenuto 6 riconoscimenti iridati personali con il team con sede a Brackley. Hamilton ha commissionato un’opera d’arte speciale al famoso pittore e scultore inglese Paul Oz per un dipinto della sua monoposto durante il Gran Premio di Monaco del 2019 da donare alla sede di Brackley e di cui fare poi 3mila copie di modo che ogni membro della squadra 2ne avesse una. Dopo una esperienza così leggendaria Lewis non è venuto a prendersi la pensione a Maranello. Se dovesse anche solo contribuire alla vincita di un titolo costruttori, dopo 17 anni, scriverebbe una pagina di storia del team modenese. Al suo posto correrà in Mercedes il rookie Kimi Antonelli.

La bordata di Ecclestone a Hamilton

Mr. B nel corso di un’intervista al quotidiano britannico Telegraph. Il 94enne, considerato il Deus ex Machina del circus, ha annunciato: “Hamilton alla Ferrari non durerà due anni. Non penso che alla Ferrari avrà la stessa attenzione che ha avuto finora nella sua visione del mondo. Prima di tutto la squadra è felice con Leclerc che parla italiano. E, anche se Lewis farà bene, avrà comunque tanti nemici perché è arrivato all’improvviso“.

L’inglese ha continuato: “Non penso che per un pilota il problema sia l’età, ma da quanto tempo stia facendo quello che fa. Penso che Lewis sia stanco e che abbia perso motivazioni. Sarebbe diverso se non avesse mai vinto un Mondiale, starebbe ancora inseguendo qualcosa. Ma ne ha vinti sette. Non credo che durerà per due anni, come il suo contratto. Piero Ferrari, che l’ha portato lì, è ancora convinto di avere fatto la cosa giusta: spero che abbia ragione e che alla fine non rimpiangerà questa scelta“.

“Hamilton si mette sotto le luci dei riflettori in un modo che rende facile non amarlo. Com’è possibile che uno come lui, che ha vinto qualche titolo mondiale e ha qualche dollaro in banca, si vesta in quel modo? Non mi piace. Ha talento come pilota, non so perché abbia deciso di fare tutte quelle altre cose senza senso“, ha concluso l’ex boss della F1.