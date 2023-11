Quanto bisogna guadagnare al mese per permettersi una Ferrari? Con questa cifra potrete togliervi lo sfizio

E’ il chiodo fisso per qualsiasi appassionato di supercar, ma quanti soldi occorrono all’anno per avere nel proprio garage una Ferrari? Ecco come stanno le cose.

I milionari con una passione per le quattro ruote vantano almeno un modello della casa modenese nel proprio garage. Si tratta di uno status symbol che non è ancora passato di moda. Difficilmente i gioielli del Cavallino avranno un fascino inferiore in futuro, nonostante si parli di elettrico. Il brand, nonostante la crisi che ha investito l’industria dell’Automotive, ha avuto una crescita esponenziale.

Negli ultimi anni i fatturati sono esplosi anche grazie ad una gamma sempre più allargata. Di base i super ricchi desiderano rimanere al passo con i tempi, sfruttando le innovazioni tecnologiche dei tecnici di Maranello. La casa italiana ha resistito anche ai risultati pessimi ottenuti in F1. L’ultimo mondiale costruttori è arrivato nel 2008 con due driver oramai ritirati, ovvero Felipe Massa e Kimi Raikkonen.

La fama del Cavallino non si è arrestata nemmeno dopo lo scandolo che ha investito, in F1, le Power Unit della SF90. La Ferrari è un marchio leggendario, ma sta diventando sempre meno alla portata degli italiani. La maggior parte delle vendite avviene all’estero in mercati dall’economia emergenti. E’ con l’export che il Cavallino sta volando in termini di introiti. La Ferrari è il sogno di tutti quelli cresciuti con le gesta in pista di Michael Schumacher.

Il tedesco ha contribuito a creare una immagine di forza unica. Prima di lui tanti altri campioni hanno segnato un momento storico emblematico del Motorsport, senza dimenticare i successi ottenuti anche in altre categoria. Il trionfo della Rossa nell’anno del centenario di Le Mans ha, certamente, aiutato e darà i suoi frutti al termine del 2023. Ecco chi è il più grande collezionista al mondo.

Ferrari, quanto vi costa

Il mercato attuale offre i nuovi gioielli del Cavallino a cifre, veramente, proibitive per i più. La gamma parte dai 205mila euro della Roma. Volgendo lo sguardo al passato, nonostante sia difficile immaginare di trovare delle Ferrari economiche sul mercato dell’usato, vi sono vetture iconiche, relativamente moderne, a prezzi più accessibili. La Ferrari F430, ad esempio, è una berlinetta sportiva costruita dalla Ferrari dal 2004 al 2009. Sostituì un’auto iconica come la Ferrari 360 Modena.

Entrambe, sul mercato dell’usato, non vi verranno a costare un occhio della fronte come le modernissime supercar lanciate dalla casa modenese, ma il problema è mantenere i costi di gestione di una sportiva del Cavallino. Prendiamo ad esempio una 458 Italia. Solo di bollo viene a costare circa 6.500 euro all’anno. Il prezzo dell’assicurazione è di circa 4.500 euro, e già siamo sugli 11.000 euro. Per quanto concerne la manutenzione ordinaria, come il tagliando, le spese per mescole e ciò che è necessario per guidare in sicurezza e secondo gli standard di legge, schizziamo di altri 4.000 euro minimo.

L’unica speranza è che sia sotto copertura del programma di 7 anni di Ferrari Genuine Maintenance. In media il primo tagliando a 10.000 km si paga circa 1.000 euro. Il secondo tagliando a 20.000 km viene a costare sui 1.544 euro. Il terzo tagliando, a 36 mesi o dopo 30.000 chilometri, prevede il medesimo esborso del primo. Facendo una veloce somma tra tutte le spese considerate che dovrete sborsare, in un anno, saliamo a 15.000 euro abbondanti per mantenervi una Ferrari.