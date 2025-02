Qual è la Vespa che vale di più al mondo? Se la tieni in garage hai una piccola fortuna

La Piaggio ha prodotto modelli di Vespa straordinari nel corso degli anni. Scopriamo quanto vale un esemplare storico.

La Vespa è una vera icona del Made in Italy nel mondo. E’ famosa a tutte le latitudini ed è stata copiata dai più ispirati designer al mondo. In Giappone e negli Stati Uniti la Vespa è una istituzione. Non è un caso che i major hanno provato a replicare le caratteristiche della Vespa, ma solo la Lambretta può essere paragonata al mitico scooter della Piaggio.

La prima Vespa venne brevettata il 23 di aprile del 1946 da Corradino d’Ascanio, un ingegnere aeronautico che diede vita a un capolavoro. Era un’epoca piuttosto difficile per l’Italia. Nel dopoguerra c’era bisogno di un mezzo agile e non troppo caro che potesse motorizzare i giovani. L’idea entrò nella testa di Enrico Piaggio che convocò il progettista abruzzese. D’Ascanio non amava le motociclette, non se n’era mai occupato dal punto di vista costruttivo e prediligeva gli elicotteri. Pensò a un mezzo per chi non era mai salito su una motocicletta. Ecco quanto dura il motore di una Vespa.

Il costo record della iconica Vespa

Nacque con questi scopi la leggenda della Vespa, che il prossimo anno celebrerà gli 80 anni di vita. Generazione dopo generazione ha fatto impazzire i fan. Il primo modello del leggendario motociclo, la 98, venne svelato nel 1946 quando venne esposto al salone del ciclo e motociclo di Milano e fu subito amore a prima vista. Non si era mai visto nulla di simile. La Vespa è stata prodotta in ogni genere di declinazione, e ne esistono alcuni modelli, molti dei quali prodotti nell’immediato dopoguerra, che valgono una vera fortuna.

Nel 2019, a Vienna, si è tenuta un’asta internazionale che ha mandato in visibilio gli appassionati Piaggio di tutto il mondo. Sono stati battuti modelli storici molto esclusivi. Pensate che la gran parte di essi hanno un valore superiore ai 50.000 Euro, e sono stati acquistati da facoltosi collezionisti. In base a un articolo pubblicato qualche anno fa sul sito web LaStampa.it, si tratta della Vespa 98 del 1947, che può arrivare anche oltre i 60.000 Euro, mentre alcuni parlano anche di 80.000 Euro come valore effettivo.

Le quotazioni delle vendite non sono, facilmente, reperibili oggi. Questi sono dati che si basano sulle stime degli esperti che lasciano intendere quanto tali modelli, pur risalenti ai primi anni di produzione della Piaggio, siano ancora ricercati da tantissimi appassionati con quotazioni in aumento.