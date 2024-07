Quanto dura il motore di una Vespa? Ecco i chilometri che percorre

La Vespa è un mito italiano, che ancora oggi è amato da tutti. Andiamo a scoprire quanti km può percorrere un suo motore.

L’Italia ha una storia lunghissima per quanto riguarda il mondo dei motori, e del nostro paese fanno parte marchi mitici. La Vespa è uno dei simboli più importanti del successo del Made in Italy nel mondo, una leggenda assoluta che è amata da tutti gli appassionati delle due ruote. Pensate che la sua storia è iniziata quasi ottant’anni fa, dal momento che fu brevettata il 23 di aprile del 1946, dall’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, che era stato anche uno degli inventori dell’elicottero.

Su richiesta di Enrico Piaggio, si occupò di realizzare un mezzo che potesse essere utile per gli spostamenti dei cittadini nelle città, e che soprattutto, fosse economico. L’Italia era infatti appena uscita in maniera disastrosa dalla seconda guerra mondiale, e le auto erano per soli pochi fortunati. Dunque, la Vespa si presentò come un mezzo adatto al popolo, ma in pochi avrebbero potuto immaginare il successo che ha poi effettivamente ottenuto.

Vespa, ecco quanto può durare un suo motore

La Vespa vanta ad oggi una gamma molto vasta, con dei prezzi adatti a tutte le tasche, e tante promozioni che si alternano di mese in mese, in grado di darvi la possibilità di acquistarne una nuova anche a meno di 3.000 euro. Inoltre, come volontà del gruppo Piaggio, stanno arrivando anche tanti modelli elettrici, per cui, l’offerta si allarga sempre di più, ma il fascino dello scooter più famoso resta sempre immutato.

Al giorno d’oggi, è importante acquistare un modello che sia il più affidabile possibile, in quanto i costi di manutenzione, se effettuati fuori dalla garanzia, si sono alzati e non poco. Ovviamente, è impossibile dire con esattezza quanto possa durare un suo motore, dal momento che ogni modello fa storia a sé, e possono esserci quelli perfetti, che non presentano mai problemi, ed altre che invece si fermano e subiscono guasti molto prima del tempo.

Dando un’occhiata su alcuni blog online, abbiamo trovato il parere di alcuni utenti che parlano di alcune Vespa in grado di superare i 120.000 km senza subire alcun problema, mentre altri si sono fermati ad 80-100 mila. In ogni caso, per uno scooter di così piccole dimensioni si tratta di un risultato a dir poco notevole, che rende bene l’idea di quanto siano affidabili questi modelli. E siamo certi che in molti ne vorranno acquistare una.