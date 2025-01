Le novità sulla FIAT Grande Panda: ha alcune caratteristiche che la rendono unica

L’ultima proposta della FIAT, svelata in occasione dei 125 anni della Casa torinese, vanta alcuni elementi all’avanguardia. Scopriamo nel dettaglio tutte le caratteristiche.

La tanto attesa FIAT Grande Panda è finalmente disponibile sul mercato italiano. Prezzo a listino è di 18.900 Euro per una vettura con accessori base e 16.950 Euro per la promo sulla ibrida, solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Considerate le attuali dimensioni della FIAT Grande Panda il prezzo è veramente competitivo.

Ciò che rende possibile un prezzo così attraente è dovuto alla sua semplicità. Vediamo insieme cosa comprende la versione base. Se il rosso è il vostro colore preferito siete fortunati, è infatti l’unica tonalità che non presenta alcun sovrapprezzo. Le versioni in Azzurro Acqua, Blu Lago, Bronzo Luna, Giallo Limone, Nero Cinema e Bianco Gelato costano ben 750 Euro in più.

FIAT Grande Panda, c’è spazio per tutti

Neri sono i cerchi in acciaio da 16″ con pneumatici di dimensioni 205/60R16, la loro semplicità ricorda la FIAT Panda di prima generazione. Sono state scelte luci alogene per i gruppi ottici. Come da tradizione per le varie serie Panda i gusci degli specchietti sono in plastica nera. Per quanto riguarda gli interni si era pensato che i due monitor per strumentazione digitale (da 10″) e infotainment (da 10,25″), fossero presenti nella versione base. Con la pubblicazione dei prezzi è stato chiarito che FIAT Grande Panda più economica ha solo la strumentazione digitale, mentre al centro è presente il supporto per lo smartphone, posizionato su un pannello nero dove vi è anche l’unica presa USB Type C. Le linee robuste richiamo quelle della storica prima gen.

La versione essenziale fa a meno anche dei comandi elettrici per gli specchietti retrovisori, con il ritorno delle classiche leve, e per i vetri posteriori. Il resto della dotazione è composto da 2 altoparlanti, 6 airbag e tutti gli assistenti alla guida obbligatori da luglio 2024. La Grande Panda Pop è disponibile unicamente in abbinamento al motore mild hybrid da 100 CV, composto dal 1.2 tre cilindri affiancato da un piccolo motore elettrico da 21 kW (28,5 CV) integrato nel cambio e alimentato da una piccola batteria agli ioni di litio a 48 Volt da 0,9 kWh. Un sistema che la capacità di muovere la vettura in maniera completamente elettrica per 1 km (fino ai 30 km/h) permettendo così sia di partire che di effettuare manovre con il motore termico spento.