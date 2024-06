FIAT, la Panda si fa Grande: svelate in anteprima le linee del nuovo modello

Con le prime immagini pubblicate dalla FIAT gli appassionati della piccola utilitaria sono rimasti a bocca aperta. L’ispirazione al modello anni ’80, in chiave moderna, è lampante.

La FIAT ha calato un asso importante. L’arrivo della Grande Panda rappresenta la base per il lancio della quarta gen dell’utilitaria che avverrà a luglio, in occasione dei 125 anni del brand. Si tratta di un’auto a ruote alte robusta, ideale per chi vuole una FIAT comoda per affrontare la asperità della città , senza rinunciare a qualche piacevole gita fuori porta.

Non teme le superfici sconnesse. Con questo nuovo modello comincia il passaggio del marchio FIAT da una produzione improntata sull’Italia ad una proposta internazionale, sviluppata su una piattaforma comune. La Grande Panda è attesa prima in Europa, Medio Oriente e Africa nelle vesti termiche e poi nelle versioni elettrica e ibrida. Si tratta di un’auto di segmento B dalle dimensioni compatte. E’ lunga meno di 4 metri. Spiccano delle linee squadrate e semplici, proprio come la storica prima serie.

La Grande Panda, primo modello della nuova famiglia, apre la strada alla sorella minore di segmento A. La FIAT ha intrapreso una nuova direzione con il lancio delle versioni alla spina della 500, della 600 e della Topolino. L’obiettivo innovativo del marchio, facente parte del Gruppo Stellantis, consiste nel realizzare veicoli sulla stessa piattaforma globale multienergy STLA Smart Platform, disponibile in ogni regione del mondo, per rispondere al meglio alle diverse esigenze dei clienti, pur rispettando il DNA del brand.

New entry in casa FIAT

La Grande Panda ha un look modernissimo. I gruppi ottici, composti da cubi opalini, prendono ispirazione dalle finestre delle facciate della fabbrica del Lingotto. In aggiunta alla firma luminosa originale, le luci diurne (Daytime Running Lights) vanno a creare degli indicatori di direzione all’avanguardia e illuminano alcuni dei cubi che spiccano come pixel orizzontali disposti a scacchiera. I cerchi in lega sono da 17 pollici e c’è stilizzato un design a X. Top secret il prezzo.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha dichiarato: “Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di FIAT è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di FIAT incarna i valori della Panda originale. Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, FIAT avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo, trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale. Infatti, la Grande Panda è ideale per le famiglie e per la mobilitĂ urbana in ogni Paese… è una vera FIAT!”.