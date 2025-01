Valentino Rossi, arriva l’annuncio sui social: il Dottore e Francesca Sofia Novello festeggiano

L’ex rider della Yamaha ha accolto con un magnifico sorriso l’arrivo della sua seconda figlia. Le immagini su Instagram stanno facendo il giro del mondo.

Cosa può volere di più dalla vita un campione plurimilionario che si è tolto qualsiasi soddisfazione come pilota in pista? Salute e tanto amore in un nucleo familiare sempre più ampio. Da quando si è ritirato dalla MotoGP, il fenomeno di Tavullia ha avuto più tempo a disposizione da dedicare alla famiglia. Giulietta Rossi, primogenita di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi è nata il 4 marzo 2022 pochi mesi dopo l’ultimo atto corso a Valencia nella classe regina.

Quasi 3 anni dopo Giulietta ha avuto una sorella, cioè Gabriella Rossi, nata oggi, sabato 4 gennaio. L’annuncio della nascita della secondogenita della bella coppia è stato dato su Instagram con un post in collaborazione tra Francesca Sofia Novello e il vincitore di 9 titoli mondiali nel Motomondiale. Il Dottore a questo punto continuerà ad allargare la famiglia in cerca di un maschietto? Di sicuro la volontà di avere un erede che possa seguire le orme del padre in MotoGP non rappresenterà un ossessione.

Valentino Rossi, una nuova principessina è nata

Il nove volte campione del mondo e la sua compagna, Francesca Sofia Novello, hanno ricevuto tantissimi messaggi di auguri. Persino dall’account della MotoGP è arrivato il messaggio di congratulazioni con la speranza di vedere presto nel Paddock la piccola Gabriella. Tra Giulietta e Gabriella c’è stata anche la nascita della cugina Angelina Luce Marini Vincenzi, nata il 13 ottobre 2024 e figlia di Marta Vincenzi e Luca Marini. Quest’ultimo ha corso negli anni precedenti nel team VR46 creato per l’appunto da Valentino in top class. I suoi risultati hanno attirato, nel 2024, l’interesse della Honda HRC in cerca di un sostituto di Marc Marquez, finito nel mondo Ducati, prima nel team Gresini Racing e poi nella squadra corse ufficiale.

La prima annata di Marini sulla moto giapponese è stata pessima a causa delle scarse performance della RC213V. Il Dottore, invece, è riuscito a togliersi qualche soddisfazione in più con il duo Bezzecchi – Di Giannantonio. Quest’ultimo, dal 2025, godrà anche di una Desmosedici GP25 ufficiale, alla pari di Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Una notizia in più per festeggiare un 2025 in grande stile, dentro e fuori le mura di casa.