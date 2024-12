Marc Marquez, separazione in atto: duro colpo per il pilota Ducati, c’è l’addio definitivo

L’otto volte iridato, Marc Marquez, ha ingoiato un boccone amaro per un divorzio che è risultato inevitabile, dopo il matrimonio con la Ducati.

Scegliendo di mollare il suo passato, Marc Marquez sapeva che sarebbe andato incontro a divorzi pesanti. Lo spagnolo, infatti, ha deciso di concentrarsi sul suo percorso di guarigione in sella ad una moto che gli potesse garantire di tornare in alto. Gli ultimi anni in Honda, dopo l’infortunio alla spalla destra del 2020 a Jerez, sono stati molto remunerativi ma lo hanno allontanato dalle posizioni nobili della graduatoria. La Casa di Tokyo era diventata il fanalino di coda in sua assenza e non si è ancora ripresa. La scelta di correre per il team Gresini Racing, nel 2024, gli ha aperto le porte del box della Rossa.

Marc, naturalmente, è stato accompagnato da una miriade di sponsor nel suo percorso nel Motomondiale. Il legame più importante lo ha avuto con la Red Bull, di cui era diventato anche un ambassador. Lo spagnolo ha dovuto digerire la notizia della fine di un rapporto che ha dato ad ambo le parti la possibilità di crescere. La separazione segna la fine di una lunga collaborazione che va oltre lo sport per il catalano che ha deciso di non lavorare con un altro marchio di bevande energetiche in futuro. La Red Bull per lui ha rappresentato un supporto fondamentale nei suoi anni di maggior successo e in quelli più difficili in sella alla Honda.

Sul piatto vi sarebbe stata la possibilità, in Ducati, di passare alla concorrenza, mettendo la faccia sugli energy drink della Monster. Lo sponsor americano seguirà il due volte campione del mondo MotoGP Pecco Bagnaia, ma non il percorso di MM93 nel vicino box. Il fenomeno di Cervera non ha nascosto le sue emozioni al riguardo: “Sto arrivando nella squadra campione del mondo. Sento già la pressione, ma era quello che volevo. Ho deciso di lasciare la mia zona di comfort in Honda perché avevo bisogno di un cambiamento, e ora ho questa opportunità“.

Marquez, addio allo storico sponsor

Marquez ha sottolineato le differenze rispetto al passato: “In Honda sono sempre stato il numero uno. Nuovi piloti sono arrivati ​​cercando di eguagliarmi, ma ora entro in una squadra dove Pecco ha vinto molto negli ultimi anni. Il mio approccio sarà diverso e voglio anche imparare da lui. Ovviamente il mio obiettivo è ancora vincere”. Le parole sono state riportate dal magazine iberico Todocircuito.com.

Il catalano ha fatto il punto della sua esperienza con il Team Gresini Racing, nel 2024, una squadra che, secondo lui, è stata fondamentale per recuperare il suo livello competitivo: “Il rapporto con il team Gresini è stato incredibile fin dal primo giorno. Abbiamo avuto qualche problema meccanico, ma succede, l’importante è come la squadra ti accoglie dopo quei momenti, e con loro è sempre stato con un sorriso e sostegno“. Marc ha ritrovato la fiducia ed è stato scelto dai vertici della Casa di Borgo Panigale per lottare per il titolo mondiale.