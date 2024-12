MotoGP, arriva la bordata a Marc Marquez: in Gresini Racing lo hanno già dimenticato

Marc Marquez ha “sfruttato” il team satellite italiano per farsi selezionare dalla Casa di Borgo Panigale. Arrivano parole inaspettate da un uomo essenziale della Gresini.

Marc Marquez è sceso a compromessi per un anno per raggiungere l’obiettivo di sedere sulla sella più prestigiosa del campionato. L’ex alfiere della Honda non avrebbe mai accettato un contratto più lungo in una squadra cliente sebbene la Ducati metta a disposizione straordinarie moto. Nella sua testa c’era giù l’idea di dimostrare il suo valore sulla GP23 per poi fare il grosso salto sulla GP25 al posto di Enea Bastianini.

La Casa di Borgo Panigale non avrebbe mai accettato l’idea di lasciare andare un fenomeno come Marc in una squadra satellite di assoluto spessore, come Aprilia e KTM. Per tenerselo stretto già dopo pochi round l’ing. Luigi Dall’Igna ha deciso di proporgli un accordo biennale. L’exit di Marc Marquez era, praticamente, scontato dopo una sola annata al fianco di suo fratello Alex. Bagnaia avrà un arma in più rispetto al rivale.

Nel 2024, il pilota di Cervera è tornato sul gradino più alto del podio grazie anche al lavoro di Frankie Carchedi. Il capotecnico è riuscito ad estrarre il massimo e il centauro catalano è riuscito conquistare il terzo posto in campionato alle spalle degli inarrivabili Pecco Bagnaia e Jorge Martin sulla Desmosedici GP25. Ha marcato tre vittorie in gara, una in sprint e numerosi podi. Il tecnico spagnolo ha rilasciato una intervista esclusiva al media digitale britannico Crash.net in cui ha parlato del suo legame con MM93.

Il lavoro di Marc Marquez per la Gresini Racing

Frankie Carchedi sta accumulando una esperienza importante nel team di Nadia Padovani, vedova di Fausto Gresini. “Sono un operaio della Gresini Racing, ho lavorato per Di Giannantonio, ho lavorato in questa stagione per Marc e lavorerò dal 2025 con Fermín Aldeguer”, ha spiegato Carchedi. Il rapporto con l’otto volte iridato è stato molto positivo, ma con il rookie che salirà dalla Moto2 vi sarà un netto vantaggio.

Il tecnico ha sottolineato che “con Fermín abbiamo due anni. È importante progredire nel tempo, alla fine è paragonabile a rapporti che richiedono tempo per essere capiti”. Marc ha capito la moto emiliana al 100% alla fine dell’anno quando poi era già sicuro del passaggio sulla Rossa. Ci sarà la possibilità di programmare un percorso di un biennio con maggiore continuità con Aldeguer.