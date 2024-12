MotoGP, dopo il ritiro cambia sport: ecco cosa si è messo in testa l’ex pilota dell’Aprilia

Si tratta sempre di due ruote, ma non vi è un motore a spingere l’ex alfiere di punta dell’Aprilia in MotoGP. Scopriamo di cosa si tratta.

Quando un rider decide di appendere il casco al chiodo per puntare a nuovo obiettivo, solitamente, rimane nell’ambito sportivo. Chi è stato un pilota lo rimane per tutta la vita e, difficilmente, riesce a scrollarsi l’esigenza adrenalinica della velocità. In MotoGP i centauri corrono a velocità supersoniche su bolidi sempre più potenti e studiati a livello aerodinamico, ma accade lo stesso nel ciclismo. L’evoluzione delle biciclette ha reso possibili traguardi inimmaginabili.

Nella routine di tutti i piloti c’è sempre un bel giro in bici. In Formula 1 Valtteri Bottas, ex driver della Mercedes, rientra nella categoria dei pro, ma anche Charles Leclerc e Carlos Sainz se la cavano bene. Si tratta di un allenamento funzionale all’esercizio respiratorio. Proprio come nell’abitacolo di un’auto da corsa o in sella ad una moto stradale i battiti del cuore vanno forte. Una prova sotto sforzo in sella ad una bici può essere molto d’aiuto per raggiungere grandi risultati in pista.

C’è chi ha scelto di passare dai circuiti della MotoGP ai tracciati di montagna sulla bici. Lidl-Trek ha annunciato, infatti, che l’ex stella dell’Aprilia, Aleix Espargaró, si unirà alla famiglia Lidl-Trek dal primo gennaio 2025. Il percorso nel Motomondiale dello spagnolo è cominciato nel 2004. Il tre volte vincitore di gare in MotoGP sarà un ambasciatore di Lidl-Trek, unendosi al team in alcuni degli eventi più prestigiosi del calendario e promuovendo lo sport del ciclismo a un vasto pubblico.

MotoGP, l’annuncio di Aleix Espargaró

“Sono felice di unirmi alla famiglia Lidl-Trek, che ospita alcuni dei migliori ciclisti del mondo – ha assicurato Espargaró – Sono entusiasta di imparare da alcuni dei migliori corridori e staff di questo sport, superare i miei limiti e condividere questo viaggio speciale con i fan“. Le dichiarazioni riportate su Motosan.es mettono in luce tutto il carattere del catalano. Espargaró pratica il ciclismo ad alto livello da molti anni, allenandosi insieme a corridori professionisti in Spagna. Nel 2025 in Aprilia gareggeranno Vinales e Martin.

È entusiasta di mettersi alla prova sul piano fisico con tutte le risorse del team di Lidl-Trek. “Dopo che un infortunio alla schiena mi ha costretto a smettere di correre, sono passato al ciclismo per recuperare e allenarmi. Col tempo è diventata più di una semplice preparazione: è diventata la mia passione. Vivendo ad Andorra, ho stretto amicizia con molti ciclisti professionisti, che mi hanno ispirato ad allenarmi ad un livello superiore”. “Lavorare con Aleix sarà incredibilmente gratificante per noi, e soprattutto per i nostri giovani ciclisti”, ha affermato Luca Guercilena, CEO di Lidl-Trek.