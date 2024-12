Come scegliere la polizza auto perfetta per le tue esigenze

La polizza RCA, ovvero Responsabilità Civile Auto, è un contratto assicurativo che ogni proprietario di un autoveicolo deve obbligatoriamente sottoscrivere. Infatti, se un automezzo è sprovvisto di assicurazione non può circolare sulle strade e non può sostare nelle strade a uso pubblico e nelle aree private aperte al pubblico. Questo per prevenire i rischi che possono riguardare le automobili sia quando circolano che quando sono parcheggiate.

Diversamente dal passato, oggi è possibile stipulare una polizza auto online, una modalità più comoda e spesso conveniente rispetto alla stipula di tipo “tradizionale” e che, a parità di condizioni e coperture, offre lo stesso livello qualitativo.

Dato il gran numero di proposte sul mercato assicurativo e l’obbligatorietà di questo tipo di polizza, di seguito forniamo qualche consiglio per una scelta consapevole.

Polizza RC auto: l’importanza della personalizzazione

La polizza RC auto standard offre una copertura economica, entro determinati limiti stabiliti dal contratto (i cosiddetti “massimali”), per i danni involontari causati a terzi nei sinistri in cui è coinvolto il mezzo assicurato. Con “terzi” ci si riferisce a persone, animali e cose. È garantita anche la copertura per i danni subiti da coloro che si trovano all’interno delle auto coinvolte, eccezion fatta per il conducente responsabile del sinistro.

La copertura garantita dalle polizze RCA è significativa, ma si deve sottolineare che quando si ha la proprietà di un’auto potrebbero anche verificarsi eventi che il contratto RC auto standard non copre; alcuni di questi possono avere una rilevanza economica notevole.

Può quindi essere importante considerare la possibilità di personalizzare la polizza aggiungendo alcune garanzie aggiuntive, altrimenti dette “coperture accessorie”.

L’aggiunta di queste garanzie sul contratto comporta in genere un aumento del premio annuo, ma offre anche una copertura assicurativa decisamente più ampia.

Quali sono le coperture accessorie principali?

Tutte le compagnie propongono coperture accessorie, molte delle quali sono comuni a tutte.

Una delle più conosciute e interessanti è la garanzia “infortuni al conducente” responsabile del sinistro, che il contratto standard non prevede. Sottoscrivendola si sarà rimborsati delle spese relative a questo evento.

Un’altra garanzia che molti aggiungono al loro contratto RCA è quella “furto e incendio”; questa clausola copre i danni subiti dall’auto in caso di furto (effettivo o tentato), rapina, incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione.

Provvidenziale può rivelarsi la copertura “eventi naturali” (spesso indicata come “eventi atmosferici”). Se la si sottoscrive ci si protegge dai danni causati da eventi quali grandine, trombe d’aria, tempeste, frane ecc.

È opportuno prendere in considerazione anche una garanzia forse meno conosciuta di altre, ma sicuramente molto utile, la “rinuncia alla rivalsa”. Grazie a questa copertura, la compagnia rinuncia a rivalersi sull’assicurato che abbia provocato un incidente in condizioni che, di norma, darebbero alla compagnia il diritto di rivalersi; caso da manuale è quello dei danni causati per guida in stato di ebbrezza.

Altre coperture accessorie che potrebbero risultare interessanti sono quelle relative allo smarrimento delle chiavi, ai sinistri con mezzi privi di assicurazione, ai danni ai cristalli ecc.

Quali garanzie accessorie scegliere?

Non c’è una risposta valida per tutti; le garanzie accessorie proposte dalle compagnie sono molto numerose e si deve considerare che alcune di esse possono essere anche molto costose. È importante esaminarle con attenzione e fare una scelta che si adatti il più possibile alla propria situazione personale, tenendo conto delle caratteristiche del proprio stile di guida e del territorio in cui si vive.

Fare un preventivo online può senz’altro aiutare a fare una scelta che risulti come il miglior compromesso tra coperture garantite e premio annuo da sostenere.