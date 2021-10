Tesla Model Y, arriva in Italia il Suv iper-tecnologico

Tesla Model Y è il nuovo SUV elettrico del colosso americano che si prepara a conquistare gli automobilisti italiani.

Arriva anche in Italia il nuovo SUV elettrico Tesla Model Y, che saprà sicuramente conquistare il pubblico europeo con le sue doti di comfort, tecnologia di facile intuizione e prestazione. Spazio disponibile per sette passeggeri, con sedili della seconda fila ribaltabili per offrire maggiore spazio di carico. I litri di bagagliaio ammontano a 600, più 80 litri nel bagagliaio anteriore, che possono arrivare complessivamente a oltre 2mila con sedili reclinati.

Con una lunghezza di 4,78 metri e un’altezza di 1,60 metri assicura dimensioni compatte per quello che è una via di mezzo tra un SUV e un crossover. Ma a recitare la parte del leone è la tecnologia: presenti 12 sensori di vario genere per rilevare le auto nello spazio circostante, evitare possibili collisioni e assistere il conducente nella fase di parcheggio. Con la funzione Summon intelligente, azionabile con l’app mobile Tesla non appena il telefono viene rilevato a circa 6 metri dalla macchina, consente di mandare avanti e indietro la macchina in occasione di parcheggi effettuati in ambienti troppo ristretti.

Numero i sistemi di assistenza alla guida forniti di serie dalla Tesla Model Y, come la frenata d’emergenza, l’avviso anti collisione, una serie di videogiochi, ecc. Il SUV elettrico americano è anche una macchina molto potente con i suoi 462 CV, che le permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 5 secondi e raggiungere una velocità massima di 217 km/h. L’allestimento Long Range che è il solo disponibile attualmente fa registrare un’autonomia di 507 km, sebbene questo dato sembri elevato al rialzo. Model Y supporta la ricarica in corrente continua fino a 250 kW: si recupera l’80% di energia in 30 minuti. Prezzo di partenza 60.990 euro.