Che fine ha fatto Heinz-Harald Frentzen? L’ex rivale di Michael Schumacher ha cambiato vita

Heinz-Harald Frentzen è stato un valoroso pilota automobilistico tedesco in un’epoca d’oro del Motorsport. Scopriamo di cosa si occupa oggi.

C’è stata un’era della Formula 1 dove, realmente, bisognava essere dei fenomeni per guidare al limite dei bolidi spaventosi. Il tedesco è sbarcato in Formula 1 nel 1994, anno della morte di Ayrton Senna, ed è rimasto nel circus sino al 2003. Nel corso della sua carriera decennale nel circus ha registrato 3 trionfi ed è stato vicecampione del mondo nel 1997.

In carriera ha corso per Sauber, Williams, Jordan, Prost e Arrows. Nato a Mönchengladbach da madre spagnola e padre tedesco iniziò a muovere i primi passi nell’automobilismo a 13 anni, debuttando sui kart. Ai tempi le tempistiche per arrivare ai piani alti del Motorsport erano molto più lunghe. Corse per cinque anni nei campionati di kart per affinare la tecnica. Nel 1986, a 18 anni, Frentzen arrivò in Formula Ford 2000 tedesca, nella quale gareggiò fino alla fine del 1987.

L’anno successivo il giovane transitò alla categoria nazionale di Formula Opel Lotus nel team Junior di Jochen Mass. Quest’ultimo era rimasto colpito dalle performance del pilota tedesco in Formula Ford. Frentzen si aggiudicò il campionato tedesco e contemporaneamente prese parte a quello europeo, in cui non andò oltre un sesto posto. Nel 1989 Frentzen iniziò a correre in Formula 3, dove sfidò l’austriaco Karl Wendlinger e Michael Schumacher, terminando poi secondo a pari punti con il connazionale tedesco, futuro 7 volte campione del mondo di F1.

Nel 1990 Frentzen decise di correre nel campionato di Sport prototipi e contemporaneamente fece parte del team Junior della Mercedes, insieme ai due rivali di Formula 3. Lasciò l’ala protettiva della Mercedes per correre nel campionato internazionale di Formula 3000. Non ottenne risultati brillanti nemmeno nella F3000 giapponese ma nel 1994 la Sauber con motore Mercedes lo scelse al fianco di Wendlinger.

La nuova vita di Frentzen

In Formula 1 ha dimostrato una grande costanza di rendimento. Il suo anno migliore in termini di punti fu il 1999 nell’abitacolo della Jordan. Ottenne 2 vittorie e altri quattro podi, conquistando 54 punti totali e il terzo posto in graduatoria. Nel 1997, in Williams, arrivò secondo a causa della squalifica a Michael Schumacher dopo il contatto con Jacques Villeneuve a Jerez.

Dopo le esperienze in F1, Frentzen ha partecipato al campionato DTM e alla 24 Ore di Le Mans, dimostrando tutte le sue doti velocistiche e tecniche. L’ex pilota di Formula 1, fermato da un grave infortunio ad un ginocchio, oggi aiuta la sorella con l’azienda di famiglia, guidando i carri funebri. Suo padre aveva finanziato la sua carriera con questo lavoro.

“Mia sorella Nicole ha ereditato l’azienda di famiglia fondata da nostro padre, e io guido il carro nero per tutta Mönchengladbach. Anche durante la mia carriera in F1, più di una volta ho aiutato mio padre con il suo business e ora lo sto facendo con mia sorella“, ha dichiarato Heinz-Harald a Motorsport.com.