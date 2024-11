Michael Schumacher, ecco chi potrà finalmente vederlo: la “lista” di persone ora si allunga

Da ormai quasi 11 anni la vita di Mick Schumacher è stata distrutta dallo schianto sulle nevi di Meribel. Ora c’è un importante aggiornamento.

Si sta avvicinando, passo dopo passo, il 29 di dicembre, quando ricadrà l’11esimo, nefasto anniversario del terribile incidente di Michael Schumacher sulle nevi di Meribel, avvenuto a ridotto dell’ultimo dell’anno del 2013, quando la vita del tedesco cambiò per sempre. Il Kaiser di Kerpen smise di avere una vita normale proprio quando avrebbe potuto iniziare a godersela, essendosi ritirato da poco più di un anno dalla F1, e quella volta, in maniera definitiva.

Il destino tirò uno scherzo infame alla leggenda tedesca, che per oltre 20 anni aveva rischiato la vita sulle piste di tutto il mondo, e che invece, venne tradito da una giornata di relax sugli sci in famiglia. Come ormai è ben noto, la famiglia ha voluto proteggere la sua privacy evitando qualsiasi contatto con l’esterno, decidendo di non rivelare nulla sulle condizioni di Schumacher, che a quanto si è appreso, in ogni caso, non sono migliorate troppo. Pochissime persone possono vederlo, ed a questa ristretta lista si è di recente aggiunta anche la fidanzata del figlio Mick.

Schumacher, anche la fidanzata di Mick può vederlo

Secondo quanto riportato dal “Daily Mail“, ora anche Laila Hasanovich, la fidanzata di Mick Schumacher, può vedere dal vivo Michael, aggiungendosi ad una lista molto ristretta, che include pochissime persone, le quali, ovviamente, non possono raccontare per nessun motivo al mondo quelle che sono le condizioni del campione tedesco. La finalista di miss mondo, di origine bosniaca, ha iniziato la frequentazione con l’ex pilota di F1 nell’estate del 2023, ed i due ormai fanno coppia fissa.

Con ogni probabilità, la Hasanovich era presente al matrimonio di Gina-Maria, la sorella di Mick ed altra figlia di Michael, avvenuto qualche mese fa, in cui, si dice che Michael abbia fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo molti anni. La cerimonia era ovviamente blindata, con i telefonini dei presenti che sarebbero stati “sequestrati” per evitare che qualcuno scattasse delle foto.

Per quanto concerne la carriera di Mick, ricordiamo che ha lasciato la F1 alla fine del 2022 dopo il licenziamento dalla Haas, entrando in Mercedes come terzo pilota. Schumacher è ora pilota ufficiale Alpine nel FIA WEC, e con il terzo posto alla 6 ore del Fuji ha ottenuto il suo primo podio nella categoria. Il ritorno nella massima formula, allo stato attuale delle cose, pare fuori discussione.