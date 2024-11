Michael Schumacher, arriva la rivelazione sulla sua presenza al matrimonio della figlia: ecco come sono andate le cose

Michael Schumacher lotta da ormai quasi 11 anni per la propria vita. Un suo ex compagno di squadra fa un’interessante rivelazione.

Il 29 di dicembre del 2013 è la data che ha cambiato la vita di Michael Schumacher, e dalla quale il tempo continua a trascorrere. Tra poco più di un mese, ricorrerà l’11esimo anniversario dalla caduta sulle nevi di Meribel, avvenuta mentre il sette volte campione del mondo stava trascorrendo sugli sci e con la propria famiglia le vacanze natalizie. Un decennio di silenzi ed illazioni da parte di chi farebbe di tutto per vendere le notizie sulle condizioni del tedesco, facendo leva sulle decisioni della famiglia di mantenere il riserbo più assoluto, senza dare aggiornamenti costanti.

L’ultima notizia ufficiale, che arriva dalla famiglia di Schumacher, risale all’estate del 2014, a pochi mesi dall’incidente, quando fu comunicato che il sette volte iridato era uscito dal coma, e che avrebbe proseguito la sua riabilitazione a casa. Per il resto, non è più trapelato nulla dalla casa di Michael, con la moglie Corinna che ha scelto di proteggerlo da tutto e da tutti. E nelle ultime ore, è arrivata un’ennesima smentita a quella che sembrava essere una notizia positiva.

Michael Schumacher, ecco le parole di Johnny Herbert

Pochi mesi fa, la figlia di Michael Schumacher, vale a dire Gina-Maria, di 27 anni è, convolata a nozze con il suo storico fidanzato, Ian Betke, e la celebrazione si è svolta presso la villa di famiglia a Maiorca, isola delle Baleari, in Spagna. Secondo le indiscrezioni, il Kaiser di Kerpen sarebbe stato presente alla cerimonia, per la sua prima uscita pubblica dopo l’incidente del 2013. Di quell’evento non sono trapelate foto e voci strane, ma nelle ultime ore, l’ex compagno di squadra del tedesco, Johnny Herbert, ci ha tenuto a smentire tutto ai microfoni di “Flashcore“, bollando come fake news tutte quelle voci che si sono sviluppate attorno alla cerimonia.

Ecco le sue parole sulla situazione di Schumacher: “Sarà sempre un caso molto strano. La voce più recente era relativa alla presenza di Michael al matrimonio di sua figlia, ma da quello che so io sono tutte notizie false e non c’è niente di vero in tutto questo“. Ancora una volta, Herbert ci ha tenuto a non vendere false speranze sulle condizioni di salute di Schumacher, nella speranza che, in futuro, sarà proprio la famiglia ad annunciare qualche serio aggiornamento sul campione tedesco.