MotoGP, Aprilia stuzzica Ducati: prime frecciatine per Martin, la rivelazione sull’ingaggio

L’acquisto di Jorge Martin sta facendo felici i fan della Casa di Noale. Dai tempi di Biaggi non si respirava un entusiasmo simile nel team Aprilia.

Jorge Martin si è preso lo scettro della top class del Motomondiale, riuscendo a battere Francesco Bagnaia. Il trionfo del madrileno è stato sorprendente solo per chi non conoscesse il suo valore. La Pramac lo scorso anno, complice gli infortuni di Bastianini nel team factory, aveva celebrato il titolo a squadra, sfiorando la beffa al numero 1 della griglia. Con un pizzico di esperienza in più Martin ha saputo gestire alla grande le fasi del campionato più calde, mettendo da parte un bottino di vittorie che gli ha permesso di gestire tutto al meglio nelle ultime due tappe.

Bagnaia non potrà più fregiarsi del numero 1 sul cupolino e sarà costretto anche a sopportare un mastino come Marc Marquez in squadra. Per quanto riguarda l’Aprilia, invece, c’è stato un tentativo lampo di convincere Martin che è andato a buon fine. Jorge, infatti, si è ritrovato spalle al muro a causa della decisione del management della Casa di Borgo Panigale di promuovere Marc Marquez nel team factory. A quel punto, complice l’addio alle corse di Aleix Espargarò e il passaggio di Vinales alla KTM, la squadra italiana ha scelto di puntare le sue fiches sul numero 89, oggi campione del mondo di MotoGP, e su Marco Bezzecchi in uscita dall’Aprilia.

La bordata di Aprilia a Ducati

Davide Tardozzi, manager del team Ducati Lenovo, aveva annunciato a TNT Sports: “Nel libro della FIM ci sarà scritto: ‘Campione 2024, Jorge Martin con una Ducati’. Se Aprilia comprerà quel numero 1 vedremo se riusciranno a mantenerlo…”. Il tono ironico del responsabile della squadra corse ufficiale del team emiliano non è piaciuto al management della Casa di Noale.

La risposta di Aprilia è stata immediata e il suo amministratore delegato, Massimo Rivola, ha replicato ridendo: “Penso che abbiamo speso molto meno di loro per avere Martin“. L’Aprilia ha fatto un affare e senza l’ingaggio di Marquez si sarebbe gridato ad uno scandalo di incompetenza per gli uomini della Ducati che oltre a perdere Martin, hanno rinunciato anche alla possibilità di continuare a contare sulla preparazione degli uomini della Pramac. In un colpo solo si ritroveranno senza Bastianini, Bezzecchi, Martin e due Desmosedici in meno. Marc Marquez dovrà dimostrare di essere ancora un numero 1 assoluto, altrimenti si creeranno molte perplessità sulla scelta.