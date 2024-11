MotoGP GP Solidarietà, Gara: Jorge Martin è campione del mondo, Bagnaia vince ed abdica

Il titolo mondiale della MotoGP si è deciso in quel di Barcellona, dove Jorge Martin porta a casa il mondiale. Bagnaia vince ma abdica.

Dopo una stagione fantastica, carica di tensione e battaglie serrate, Jorge Martin si è laureato campione del mondo della MotoGP, in sella alla Ducati del team Pramac, che ha completato una vera e propria impresa. Pecco Bagnaia è stato sconfitto da un talento strepitoso, che in sella ad una moto clienti, perché tale è ed occorre sottolinearlo, ha avuto ragione di quella ufficiale, cosa che dovrà far riflettere e non poco i vertici.

Bagnaia ha vinto la gara, ma non sarà più il numero 1 della MotoGP, con Marc Marquez, che ha chiuso secondo, che è pronto per diventare il suo nuovo compagno di squadra. Martin ha corso da campione per tutto l’anno, vincendo un mondiale di testa, mentre Pecco, pur avendo chiuso con 8 vittorie in più, si è dovuto arrendere. Ed un colpo di questo livello non sarà facile da dimenticare.

MotoGP, Martin gestisce e porta a casa il mondiale

Grande tensione in quel di Barcellona per il Gran Premio della Solidarietà, ultima prova del mondiale di MotoGP targato 2024. Dalla pole position scatta Pecco Bagnaia, il quale dovrà provare a recuperare i 19 punti di ritardo da Jorge Martin. Al leader iridato basta un nono posto per laurearsi campione del mondo per la prima volta in carriera. Il cielo è sereno, ma gli occhi dei due protagonisti sono annebbiati dalla tensione, nella consapevolezza che entrambi sono ad una potenziale svolta per le loro carriere.

La partenza è perfetta per Martin, che dal quarto sale al secondo posto, mentre Bagnaia mantiene agevolmente il comando delle operazioni. Ottimo anche lo start di Marc Marquez che si prende la piazza d’onore superando Martin alla fine del primo giro, mettendosi alle spalle di Pecco. Il campione del mondo gestisce al meglio una gara di vertice, mentre fa una grande fatica Enea Bastianini, che al contrario di ieri perde diverse posizioni.

La gara prosegue con una gestione perfetta da parte di Bagnaia, con Marquez che non dà la sensazione di voler attaccare il suo futuro compagno di squadra. Martin è terzo seguito da Aleix Espargarò ed Alex Marquez, i quali si giocano la quarta posizione nell’ultima gara in carriera in MotoGP dell’alfiere di casa Aprilia. Martin porta a casa il terzo posto e si laurea campione del mondo, mentre Bagnaia porta a casa il successo della tappa catalana.