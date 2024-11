Ferrari, Sainz fa tremare la McLaren: le sue parole infiammano la tifoseria in rosso

Carlos Sainz sta facendo sognare il raggiungimento di un risultato insperato sino a qualche tempo fa. Le sue parole stanno facendo impazzire i tifosi.

Sarà stato bistrattato nel corso dell’ultimo anno e mezzo ma Carlos Sainz, professionalmente, sta dimostrando che avrebbe meritato un sedile migliore di quello della Williams. Con la scelta di Mercedes di puntare su Kimi Antonelli e la conferma di Sergio Perez in Red Bull Racing le porte dei top team si sono chiuse.

Un ritorno in programma non sarebbe potuto risultare possibile a causa della conferma del giovanissimo duo Piastri – Norris. Spalle a muro il figlio d’arte del Matador ha preferito la Williams alla Sauber che dal 2026 diventerà Audi. Un rischio che potrebbe portarlo a lottare per qualche punticino e poco altro nel suo percorso over 30 in F1. Sainz aveva promesso ai tifosi che avrebbe concluso con una vittoria ed è arrivata puntuale in Messico.

Ora si è lanciato in un pronostico che i fan sperano si realizzi. Vorrebbe lasciare la Scuderia da campione nella graduatoria costruttori. Per farlo avrà bisogno di un ruolino di marcia impeccabile nelle ultime 3 tappe del calendario. A Las Vegas la Rossa si è presentata con un nuovo fondo per mettere i bastoni tra le ruote ai driver della McLaren. Le difficili condizioni dell’asfalto e le basse temperature hanno messo in difficoltà tutti i team. La Rossa ha dimostrato un ottimo passo nelle prove libere ma sarà costretta a chiudere con due piloti a podio se vorrà ricucire lo strappo in classifica dai leader inglesi. Sainz ha avuto, nel 2023, un ottimo passo sul tracciato cittadino del Nevada. Ai tempi si aspettava una proposta di rinnovo che non è mai pervenuta. Al suo posto ad Abu Dhabi ci sarà un pilota italiano?

La promessa di Sainz

La Rossa ha preferito affidarsi alle performance di Lewis Hamilton nel prossimo biennio. Per concludere in bellezza lo spagnolo ex McLaren, Renault, Toro Rosso proverà a spingere al massimo, mettendosi alle spalle almeno uno dei due McLaren Mercedes, strafavoriti a Las Vegas. Alla vigilia del terzultimo round il madrileno ha dichiarato: “La mia mentalità però non cambia, sarò un pilota Ferrari fino all’ultima curva dell’ultima gara stagionale. Anzi, se ci penso non posso immaginare un regalo migliore per il team che la vittoria nel Mondiale Costruttori“.

“Farò di tutto insieme a Charles per cercare di portare a casa questo obiettivo. Ovviamente non siamo noi i favoriti, ma stiamo attraversando un buono stato di forma e abbiamo la serenità giusta per affrontare questa sfida”, ha sancito il madrileno.