Ferrari, ci sarà un pilota italiano per Abu Dhabi? Lo spiffero che ora fa sognare tutti i tifosi

La Ferrari si prepara per l’ultimo trittico di gare, ed al volante della Rossa scenderà in pista un pilota italiano. Ecco i particolari.

Il mondiale di F1 targato 2024 è pronto per andare in archivio, ma prima ci sono ancora tre appuntamenti decisivi, che assegneranno i due titoli mondiali. Max Verstappen avrà il primo match point stagionale in quel di Las Vegas, dopo aver ricacciato definitivamente indietro Lando Norris grazie allo strepitoso successo di Interlagos. Tra i costruttori è tutto aperto, con la Ferrari a -36 dalla McLaren, mentre la Red Bull potrebbe esserci rimessa in corsa tornando a -49, anche la RB20 è la monoposto più lenta delle prime tre.

La Ferrari ha vinto in quel di Austin e di Città del Messico, per poi faticare in Brasile per via di una configurazione della pista non favorevole e di una condizione di pioggia e freddo che non esalta affatto la SF-24. Nel frattempo, alcune indiscrezioni ci parlano del ritorno di un pilota italiano a bordo di una Rossa durante un week-end di gara, e ciò accadrà nel gran finale di Abu Dhabi. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ferrari, Antonio Fuoco sulla SF-24 nelle libere di Abu Dhabi

Secondo quanto riportato da “Motorsport.com“, Antonio Fuoco guiderà la Ferrari SF-24 durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Il pilota calabrese disputerà il turno al posto di Oliver Bearman, il quale, avendo corso tre gare quest’anno, non può più essere considerato un cookie. Dunque, l’italiano avrà finalmente la sua occasione, e c’è da dire che se l’è meritata.

Fuoco è infatti uno dei grandi protagonisti del programma Hypercar del Cavallino, ed ha vinto la 24 ore di Le Mans a giugno sulla 499P #50 assieme a Miguel Molina e Nicklas Nielsen, per poi chiudere al secondo posto nel mondiale piloti. Secondo le indiscrezioni, Fuoco è stato messo in pre-allarme dalla Scuderia modenese, e nella giornata di venerdì è salito sulla F1-75 del 2022 sul tracciato di Fiorano, in modo da riprendere confidenza con un’auto di F1.

Oltre ad essere pilota ufficiale Ferrari nel FIA WEC, il nativo di Cariati è ancora oggi impegnato anche al simulatore del team di F1, progetto al quale è sempre rimasto legato. Al momento, manca ancora l’ufficialità da parte della squadra diretta da Frédéric Vasseur, quando alla tappa di Yas Marina manca poco più di un mese. La prima sessione di prove libere è prevista per venerdì 6 di dicembre.