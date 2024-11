F1 GP Las Vegas, Qualifiche: Russell firma la pole davanti a un ferrarista, in crisi Hamilton

Il circus della F1 si è spostata a Las Vegas per la terzultima tappa del campionato del mondo 2024. Partirà dalla prima casella della griglia George Russell.

La Formula 1 è arrivata al trittico finale di gare che andrà a determinare la posizione di Ferrari, McLaren e Red Bull Racing nella graduatoria costruttori. I 36 punti di vantaggio del team di Woking sulla Rossa non sono una enormità, ma servirà una volata senza imprecisioni per Leclerc e Sainz. A Verstappen basterà non perdere più di 2 punti dal pilota McLaren e sarà campione del mondo per la quarta volta. Il tracciato cittadino ha rilanciato anche le ambizioni di Mercedes che, in un clima piuttosto anomalo, ha fatto la differenza. Difficile mettere in temperatura le gomme con temperature basse per tutti gli altri team e questo è emerso già nelle prove libere.

La Ferrari ha confermato quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite. Sainz vorrebbe regalare un ultimo acuto prima di lasciare il team. Al suo posto arriverà Lewis Hamilton che si è esaltato nelle prove libere di Las Vegas. Nel Q1 Mercedes, Ferrari e McLaren sono sembrate in bagarre. Un gradino più in basso, invece, la Red Bull Racing. Max Verstappen è chiamato all’ennesimo performance da fenomeno per tenere botta alle prestazioni dei principali competitor. Dopo il capolavoro sotto la pioggia brasiliana di Interlagos, il driver olandese guida la classifica con un margine di 62 punti su Lando Norris.

Molto veloci anche le Haas in Q1 che stanno dimostrando una crescita costante in questa seconda parte di stagione. Il team del boss Gene Haas ha necessità di fare bella figura sul suolo americano per rilanciarsi anche in chiave sponsor. Il primo colpo di scena, in Q1, è stata l’eliminazione di Sergio Perez in un turbinio di polemiche per delle dichiarazioni di suo padre clamorose. Ha chiuso sedicesimo con la RB e dovrà fare molta fatica in gara per terminare in zona punti. Storicamente su questo tipo di pista il nativo di Guadalajara ha sempre fatto la differenza. Eliminati anche Alonso, Albon, Bottas e Stroll.

F1 Las Vegas, sfida totale per la pole

Nel Q2 la lotta cronometrica si è fatta più intensa. Verstappen ha provato ad avvicinarsi alle performance dei migliori ma la Mercedes e le McLaren hanno cominciato a macinare super tempi. Colapinto ha commesso un errore imbarazzante, determinando lo stop delle qualifiche. Il pilota della Williams ha esagerato, facendo un danno alla squadra importante. Oltre all’argentino sono stati esclusi dalla bagarre finale dei migliori 10 anche Ocon, Magnussen, Zhou e Lawson.

Nel Q3 il duello tra i top team si è fatto super coinvolgente. Male Hamilton ancora, sebbene la Mercedes fosse molto competitiva. L’ha spuntata, alla fine, il suo teammate George Russell, davanti a Carlos Sainz. Seconda fila per Gasly e Leclerc. Seguono Verstappen, Norris, Tsunoda, Piastri, Hulkenberg e decimo Hamilton.