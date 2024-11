F1, Verstappen provoca Norris: la frase che fa tremare la McLaren, sentite cosa vuole Max

Max Verstappen può già chiudere la battaglia mondiale sul tracciato cittadino del Nevada. L’olandese ha sbattuto la verità in faccia a Norris.

Lando Norris pare già presentarsi da sconfitto sul ring di Las Vegas. Nella città che non dorme mai l’inglese è parso stanco e consapevole che il successo insperato di Max Verstappen ad Interlagos ha ridotto le sue possibilità di trionfo finale in questo avvincente campionato. Il driver britannico della McLaren Mercedes si è svegliato tardi e nella sua rimonta ha commesso tantissimi errori.

La squadra di Woking non si è rivelata ancora matura al 100% nella rincorsa al titolo. Vinceranno, probabilmente, il titolo costruttori a causa della inconsistenza di Sergio Perez al volante della seconda RB e degli alti e bassi della Scuderia Ferrari nel 2024. Norris e Piastri non sembrano ancora maturi per mettere in serie difficoltà un fenomeno come Max Verstappen. La differenza tra un campione e un buon pilota è risultata lampante sul tracciato brasiliano.

Il GP di Las Vegas rappresenta il primo match point a vantaggio del campione della Red Bull Racing. E’ sempre più vicino alla conquista del suo quarto titolo mondiale con soli 3 GP alla conclusione del Mondiale. Se l’olandese dovesse evitare di perdere più di due punti da Lando Norris nella gara notturna del Nevada sarebbe, automaticamente, sicuro del suo quarto titolo di fila. Dato lo stato di grazia che vive il numero 1 della griglia è, altamente, probabile che la contesa si concluderà con una bella esultanza con 4 dita al cielo del figlio d’arte di Jos.

Le parole di Verstappen alla vigilia della tappa di Las Vegas

“Per ora sto pensando solo a questo weekend. Ovviamente mancano tre gare alla fine della stagione, ci avviciniamo al termine e siamo messi bene in classifica – ha dichiarato Verstappen ai microfoni del canale ufficiale della F1 – ma ci mancano ancora dei punti. Ci dobbiamo concentrare solo su quello. Quando l’avremo fatto saremo ancora più vicini all’obiettivo, che ovviamente è vincere il campionato“.

Max è fiducioso di raggiungere i suoi obiettivi mondiali, mentre Norris appare spaesato. La sua speranza di titolo è appeso a un filo. Farà meglio a concentrarsi sulle concrete possibilità di vittoria della McLaren in classifica costruttori. Charles Leclerc è sugli scudi, con il duello con Ferrari e Red Bull Racing dovrebbe proseguire sino all’ultimo atto del campionato e ogni punto farà la differenza.