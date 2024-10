Iannone aspetta una chiamata di Valentino Rossi: scenario da brividi, gli italiani già sognano

Andrea Iannone sarebbe pronto a stupire ancora nella classe regina. Se Valentino Rossi batterà un colpo sarà il coronamento di un ritorno nel motociclismo in grande stile.

Quando Valentino Rossi chiama è difficile che un centauro non risponda presente, che sia una sgasata nel Ranch o una grande occasione nel Motomondiale. Andrea Iannone, finalmente, si è ritornato a sentire un rider di altissimo spessore, dopo l’incubo della squalifica per doping. L’abruzzese meriterebbe di chiudere la carriera in grande stile.

Ha dimostrato, dopo 4 anni di stop, di essere ancora un pilota da Ducati nella massima categoria delle moto derivate di serie. Nel team Go Eleven si è già tolto diverse soddisfazioni, riuscendo anche risalire sul primo gradino del podio. In pochi lo avrebbero detto dopo gli anni duri trascorsi ad osservare gli altri piloti in pista. I due piloti del team Aruba sono stati confermati anche nella prossima stagione di Superbike. Per Iannone si è chiusa la porta ma potrebbe aprirsi uno scenario da brivido nelle ultime settimane del 2024.

Iannone alla corte di Valentino Rossi

Lo scorso 16 ottobre 2024 Andrea ha annunciato il rinnovo dell’accordo con il team privato anche per il 2025. Con la squadra Go Eleven si è trovato bene e salvo qualche passaggio a vuoto si è sempre trovato nella bagarre dei primi 10 della graduatoria. L’infortunio di Fabio Di Giannantonio avrebbe aperto uno spiraglio al nativo di Vasto.

“Altri impegni? Il telefono non ha squillato” ha spiegato Andrea, anche se con un sorriso stampato in volto che fa solo capire quanto sarebbe contento di ritrovarsi come tanti suoi ex colleghi nel paddock. “Sarà interessante rivederlo in MotoGP”, ha commentato Bautista in risposta alle indiscrezioni, dopo l’esperienza diretta che ha avuto in Ducati. Fabio Di Giannantonio dovrà dire addio alla MotoGP dopo il crash GP della Thailandia per il resto dell’anno. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Danilo Petrucci, reduce da una ottima annata in SBK.

Il pilota del VR46 Racing Team sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere alcuni problemi che ha da mesi alla spalla sinistra, legati ai legamenti. L’operazione gli farà saltare gli appuntamenti restanti. Non ha fatto una stagione indimenticabile nel team del Dottore, dopo l’ultima fase dello scorso campionato ad altissimi livelli in Gresini Racing. Nella prossima annata dovrà presentarsi al meglio perché guiderà una Desmosedici GP25, come quella di Bagnaia e Marquez, futura coppia di rider ufficiali della Ducati.