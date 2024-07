Superbike, Iannone spiazza tutti: arrivano parole scioccanti su Ducati

Andrea Iannone ha deciso di ritornare in SBK con l’obiettivo di trovare una sella di qualità nel 2025. Si è lasciato andare ad una confessione sorprendente.

Un pilota come Andrea Iannone meriterebbe di chiudere la carriera in grande stile. Il classe 1989 si è saputo riprendere dopo la batosta ricevuta per la sentenza sul doping e dopo 4 anni è tornato in sella ad una Ducati nella massima categoria delle moto derivate di serie, nel team Go Eleven. La scelta è risultata giusta perché, sin da subito, l’abruzzese ha colto risultati di spessore.

Il nativo di Vasto, infatti, ha mandato un messaggio chiaro ai suoi detrattori. Non è tornato per far numero in SBK ma per lottare per i massimi traguardi. Per farlo non potrà accontentarsi di un’altra annata in un team satellite. Se messo nelle medesime condizioni dei rider del team Aruba, Bulega e Bautista, potrebbe ancora dire la sua per le zone alte della classifica. In carriera, del resto, ha sempre messo in mostra una capacità di adattamento straordinaria su qualsiasi moto ha gareggiato.

Dopo la lunga esperienza in Ducati, in MotoGP, il centauro ha ottenuto risultati validi anche con Suzuki ed Aprilia. Poi è arrivata la batosta della sentenza per doping. In seguito è tornato con l’obiettivo di strappare una sella del team factory della Ducati in SBK o ritornare in MotoGP.

“Non sono stressato per la mia decisione e aspetterò e vedrò. So cosa voglio – ha dichiarato l’ex rider della classe regina ai microfoni di Motorsport.com – Se devo faticare qui, allora posso farlo anche in un altro campionato. Allora scambierei i problemi con i problemi“. La priorità del pilota è quello di avere una moto ufficiale in Superbike, ma di alternative ne ha diverse a disposizione.

L’annuncio clamoroso di Andrea Iannone

“Non ho assolutamente intenzione di pagare ancora per correre, come è successo quest’anno. I meccanici e tutti gli addetti ai box vogliono essere pagati e io pago un sacco di soldi. Voglio guidare senza stress. Non vado in moto per i soldi. Ho investito molto denaro quest’anno. Corro per passione. Ma non dipende solo da me“, ha sancito il nativo di Vasto.

Iannone si è autofinanziato il ritorno nel motociclismo. E’ stato accolto bene nel team Go Eleven. Lo hanno trattato come un elemento di una grande famiglia sin da subito. Andrea ha ricambiato l’affetto con professionalità e risultati in pista. Sono arrivati delle buone performance sin dall’inizio, ma dal punto di vista mentale vorrebbe avere un relax totale.

“Sono qui perché voglio provare. Voglio ottenere i migliori risultati possibili. Se non è possibile, allora posso restare a casa. Nessun problema!“, ha tuonato Iannone. Al rider piace molto l’ambiente che si respira nel Mondiale SBK, ma come sancito anche in MotoGP tra Pramac e Team Factory della Casa di Borgo Panigale c’è una netta preferenza verso i rider della squadra corse ufficiale. Lo stesso vale in Superbike.