Le difficoltà di Fedez con la sua Ferrari: prova a metterla in moto, ma sbaglia tutto (VIDEO)

Fedez ha un discreto patrimonio, che gli consente di spendere per acquistare ciò che vuole. Vediamo com’è andata sulla sua Ferrari.

Nel corso del 2024, ha tenuto banco per mesi la clamorosa separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, il rapper e la fashion blogger che nel corso di questi anni avevano concentrato su di loro una gran parte delle attenzioni delle cronache rosa. Dopo gli scandali che hanno colpito la milionaria nativa di Cremona, il matrimonio è finito lasciando tutti attoniti, e con due figli da crescere che ora si ritrovano in una situazione molto difficile, anche se non certamente dal punto di vista economico.

Infatti, sia a Fedez che alla Ferragni non mancano di certo i soldi, come si può ben comprendere dalla storia che vi andremo a raccontare nelle prossime righe. Qualche tempo fa, il rapper aveva acquistato una Ferrari SF90 Stradale, un bolide da 1.000 cavalli di potenza massima, ma la sua esperienza alla guida è stata molto difficoltosa. Andiamo a scoprire, nei dettagli, com’è andata e perché il cantante ha fatto così tanta fatica.

Fedez, ecco cosa ha combinato sulla sua Ferrari SF90

La Ferrari SF90 Stradale è stata svelata al mondo nel 2019, venendo chiamata così per celebrare il 90esimo anniversario della nascita della Scuderia modenese, creata dal Drake nel 1929. Spinta da un motore V8 assistito da tre motori elettrici, sprigiona circa 1.000 cavalli di potenza massima, ed è una delle auto del Cavallino più potenti di sempre. Ciò significa che mettersi alla sua guida è molto difficile, con Fedez che ha fatto molta fatica anche solo per accenderla, oltre che per prendere confidenza una volta messo in moto il motore. Le immagini che vedrete sono da ridere.

Infatti, il tutto risale a qualche anno fa, ed il video che vedete in basso è stato realizzato da Chiara Ferragni, quando la coppia viveva ancora felicemente assieme. La Ferrari l’ha definita elettrica, facendosi trarre in inganno dal fatto che, in fase di accensione, non faccia rumore, quando in realtà è Plug-In Hybrid, ed in fase di avviamento lavora solo la parte ad emissioni zero. In seguito, Fedez ha avuto i suoi problemi a domare questa belva da 1.000 cavalli, tra accelerazioni e controlli al limite, ma siamo certi che, con il tempo, abbia fatto dei passi in avanti. Ricordiamo che, di recente, si è regalato anche una splendida Roma Spider, tanto per non farsi mancare nulla.