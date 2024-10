MotoGP GP Thailandia, Sprint Race: dominio Bastianini, Bagnaia alle spalle di Martin

La terzultima Sprint Race del campionato 2024 di MotoGP ha visto protagonista il ducatista Enea Bastianini. Quest’ultimo ha vinto davanti a Martin e Bagnaia.

Il leader della classifica piloti, Jorge Martin, è scattato dalla terza casella della griglia, alle spalle della coppia della squadra ufficiale della Ducati. Enea Bastianini e il poleman di Francesco Bagnaia hanno lavorato tantissimo sul setting per posizionarsi nelle migliori posizioni possibili in vista del weekend. Occhi puntanti anche su Marco Bezzecchi con gomma morbida, promesso sposo Aprilia, e Marc Marquez, reduce dal trionfo in Australia.





Allo spegnimento dei semafori il campione del mondo della Ducati ha perso la prima posizione per una entrata al limite di Martin. Quest’ultimo ha esagerato per mettere le ruote davanti al rivale, finendo largo. Ad approfittarne è stato Enea Bastianini che si è ritrovato primo e subito in fuga. Alle sue spalle Marc Marquez e Pecco Bagnaia si sono poi dati battaglia. Lo spagnolo del team Gresini Racing non si è risparmiato, riuscendo subito a portarsi nella lotta per il podio anche con i connazionali Pedro Acosta e Jorge Martin.

Il madrileno del team Pramac ha cercato di sopravanzare più volte Acosta per non lasciar scappare il trio di colleghi in sella alla Desmosedici. Finalmente il numero 89 si è riportato in quarta posizione. Il Bestia, ritrovatosi in testa, ha provato a suon di giri veloci a costruirsi un vantaggio in vista dell’ultima parte della gara breve. Bagnaia, inizialmente, ha tenuto botta, controllando Marquez e il competitor per la corona Martin. Acosta è scivolato al quarto giro. Non il primo errore del giovane rookie che l’anno prossimo affiancherà Brad Binder nel team ufficiale KTM.

SR Thailandia, sfida tra Ducati

Jorge Martin ha sorpassato di gran carriera Marc Marquez al quinto giro, riportandosi negli scarichi di Pecco Bagnaia. Nella parte centrale della sfida Martinator ha dimostrato di averne di più rispetto al torinese, tenendo il ritmo cronometrico del leader della corsa. Il futuro alfiere dell’Aprilia ha puntato il numero 1, cercando lo spiraglio giusto.

Bastianini ha tenuto con maestria la testa della corsa. Il romagnolo, alla terz’ultima sfida in sella alla Desmosedici GP25, correrà nel 2025 nel team Tech3 della KTM insieme a Maverick Vinales. Martin, al settimo giro, ha scavalcato Bagnaia. Lo spagnolo, dopo il successo nella SR in Australia, ha chiuso al secondo posto, alle spalle di Bastianini ma davanti al rivale Bagnaia. Quarto, invece, Marc Marquez sulla GP23. Otto Ducati nelle prime 8 posizioni in questa SR in Thailandia.