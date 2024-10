MotoGP GP Australia, Sprint Race: Martin torna a dominare, Bagnaia perde terreno

Jorge Martin non ha rivali nella Sprint Race della MotoGP a Phillip Island, con Pecco Bagnaia che non può nulla. Che spavento nel finale.

Lo spettacolo della MotoGP è tornato in scena in Australia, per la Sprint Race di Phillip Island, dove la volata mondiale ha ufficialmente preso il via. A tirarla ci ha pensato Jorge Martin, che è tornato al successo sulla Ducati Pramac, in una gara che definire dominata è riduttivo. Sin dalle prime battute del sabato, lo spagnolo ha dimostrato di avere un altro passo, mettendo a referto la pole position per poi andare in fuga, senza mai essere realmente disturbato dagli inseguitori.

Dopo aver dominato il venerdì, Marc Marquez si è dovuto accontentare della seconda posizione sulla Ducati del Gresini Racing, mettendo in mostra comunque un ottimo potenziale. Il podio è stato completato dalla prima delle Desmosedici GP24 ufficiali, quella di Enea Bastianini, mentre ha deluso, e non poco, Pecco Bagnaia, che è giunto quarto e che ora è nuovamente piombato a -16 nel mondiale piloti. Per il campione del mondo della MotoGP l’aggancio è tornato ad essere più complicato.

La Ducati ha dominato come al solito piazzando ben sei moto davanti a tutti, con Fabio Di Giannantonio che è giunto quinto davanti a Franco Morbidelli. Molto buono il settimo posto dell’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, davanti a quella ufficiale di Aleix Espargarò ed alla prima delle KTM, ovvero la GasGas affidata ad Augusto Fernandez, davanti ad un bravissimo Luca Marini che chiude la top ten con la Honda. Peccato che ciò non sia sufficiente per prendere punti al sabato.

MotoGP, Martin controlla dall’inizio alla fine

Sin dalla partenza, Jorge Martin è riuscito a salire in cattedra, con Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia al suo inseguimento, mentre Marc Marquez ha pagato un lungo in prima staccata. Dopo la metà della gara, il campione della MotoGP è andato in crisi, venendo passato prima da Marc e poi anche da Enea Bastianini, dovendo così accontentarsi di un quarto posto non molto utile in chiave mondiale.

Grande spavento, come anticipato, nelle fasi finali, quando Marco Bezzecchi si tocca con l’Aprilia di Maverick Vinales alla prima curva, con lo spagnolo che si dimostra subito furibondo, accusando l’italiano di averlo colpito. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma tanti punti sono andati perduti. Martin nel frattempo chiude la corsa dominando ed allungando nel mondiale. Alle 05:00 di mattina di domani ora italiana la partenza della gara.