Caos nel mondo dell’auto: il colosso cinese dice addio all’Europa

Un noto costruttore proveniente dal paese del Dragone ha scelto di lasciare il Vecchio Continente. Il mondo dell’auto è in subbuglio.

Il mondo dell’auto è stato colpito da una notizia piuttosto inattesa, ma che non fa altro che confermare la grave situazione di crisi di cui siamo già a conoscenza. Un noto brand cinese ha scelto di salutare l’Europa, a seguito del crollo di vendite delle auto elettriche, ma anche per via dei nuovi dazi doganali imposti dalla UE per chi produce veicoli nel paese del Dragone.

Ciò avviene nonostante il grande impegno della gran parte dei produttori cinesi in territorio europeo, dove tanti brand stanno iniziando ad investire solo ora. La decisione presa dal colosso cinese ha avuto effetto immediato, ed ora è allarme nel mercato dell’auto. Ecco chi ha scelto di lasciare il Vecchio Continente e quanti posti di lavoro è costata questa decisione.

Auto, Great Wall Motors chiude la sede europea

La decisione era stata resa nota alla fine di maggio, ma da qualche settimana è stata resa attiva. Great Wall Motors ha chiuso la propria sede europea a Monaco di Baviera, in Germania, dopo una serie di valutazioni sul mercato che erano state effettuate negli ultimi mesi dai vertici. La casa cinese ha valutato i pro ed i contro di una permanenza sul mercato dell’auto europeo, optando per un netto taglio ai propri affari dalle nostre parti. La sede europea è stata chiusa, causando una pesante perdita di 100 posti di lavoro, anche se Great Wall Motors non sparirà del tutto dall’Europa.

Infatti, su alcuni mercati continuerà a vendere le proprie auto, ma non ci sarà più un quartier generale di riferimento. La vendita di auto proseguirà in Germania e nel Regno Unito, ma anche in qualche altro stato che ancora non è stato reso noto. Tutto verrà gestito dalla Cina e non più da una sede europea, con l’obiettivo di far quadrare al meglio i conti e di tornare a far segnare numeri utili.

Tuttavia, va detto che i numeri del 2024 sono stati molto positivi se confrontati al passato, visto che nei primi quattro mesi dell’anno c’è stato un aumento del 147% di vendite, con la consegna di 1.621 veicoli in totale. A questo punto, sarà necessario attendere la fine del 2024 per valutare i dati complessivi, con Great Wall Motors che si attende un ulteriore passo in avanti.