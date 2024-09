MotoGP, scintille tra Valentino Rossi e Marc Marquez? Zitti tutti, parla Bagnaia

A Pecco Bagnaia è stata chiesta una opinione sul confronto tra Valentino Rossi, suo mentore, e Marc Marquez. La sua risposta vi stupirà.

Non sarà facile per Pecco Bagnaia gestire la difficile condizione in cui si troverà dal prossimo anno nel box Rosso. La Ducati ha deciso di allontanare il suo attuale compagno romagnolo, Enea Bastianini, per lasciar spazio al fenomeno di Cervera. Una idea nata per finalità commerciali, ma anche per rendere più entusiasmante il duello interno, creando un dream team.

Sarà una sfida tra due titani che hanno storie molto diverse. Pecco Bagnaia, infatti, è cresciuto sotto l’ala protettiva del Dottore. Quest’ultimo lo ha scelto per la sua Academy. Il torinese è diventato il più vincente della scuola del numero 46, conquistando gli ultimi due titoli. E’ il favorito anche per la vincita del campionato in corso, data la condizione che ruota intorno a Bastianini e Martin, promessi sposi, rispettivamente, a KTM e Aprilia.

Marc Marquez, dopo l’anno di purgatorio in Gresini Racing, si è meritato la sella della Rossa. Proverà ad agganciare a quota 9 mondiali il suo eterno rivale Valentino Rossi. Quest’ultimo non riuscì a vincere in sella alla Desmosedici ma era tutt’altra Rossa. E’ stato anche piuttosto fortunato Marc a capitare al momento giusto nell’universo Ducati.

La posizione di Bagnaia su Valentino Rossi e Marc Marquez

Reduce da due vittorie di fila, l’otto volte iridato ha subito pesanti fischi nell’ultima tappa corsa in Italia. Ci saranno sempre degli hater che non hanno dimenticato quanto avvenuto nel 2015. Valentino Rossi è tornato sull’argomento in una recente intervista, puntando il dito, nuovamente, contro l’ex rider dell’HRC. Pecco Bagnaia ha spiegato che non è stato corretto fischiare Marc sul primo gradino del podio. Tanto va ancora fatto in termini di cultura sportiva nel nostro Paese.

Valentino Rossi ha criticato, pesantemente, Marc Marquez per i fatti relativi al finale di campionato 2015. L’attuale campione del mondo ha ammesso alla vigilia della prossima tappa che non vuole essere coinvolto nella situazione. “Onestamente rimango fuori da questa situazione. Non ho corso in MotoGP in quegli anni e voglio restare fuori da queste questioni, perché sono una cosa che davvero non mi riguarda”, ha tuonato l’italiano, come riportato sulle colonne di Motosan. Un atteggiamento piuttosto saggio in vista della sfida che lo attende contro un mastino come MM93.