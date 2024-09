Valentino Rossi a gamba tesa su Marquez: il Dottore non si trattiene e lo distrugge

I rapporti tra Valentino Rossi e Marc Marquez non sono mai stati buoni, ed il pilota di Tavullia ha nuovamente attaccato il rivale.

La rivalità che c’è stata tra Valentino Rossi e Marc Marquez è stata tra le più accese della storia del motorsport, e lo è stata per un motivo preciso. I due si sono odiati dal 2015 in poi pur non essendosi mai giocati un titolo mondiale l’uno contro l’altro, e quanto accadde 9 anni fa segnò una frattura irrisanabile nei loro rapporti. Il “Dottore” perse quel titolo contro Jorge Lorenzo, a parer suo, per via dei comportamenti di Marquez nelle ultime gare.

Al giorno d’oggi, l’odio che c’è in Italia per Marquez si lega proprio a quanto accadde nel 2015, ed i fischi di Misano di domenica scorsa, riferiti al nativo di Cervera, sono una conferma del fatto che i tifosi di Valentino Rossi non hanno ancora dimenticato Sepang e Valencia. Ovviamente, neanche il “Dottore” in persona, oggi pilota BMW nel FIA WEC e nel Fanatec GT World Challenge, è riuscito a mettere da parte ciò che accadde tanto tempo fa.

Valentino Rossi, ecco l’attacco a Marc Marquez

Del 2015 si è parlato tante volte, ma c’è sempre la sensazione che l’alone di quella stagione non verrà mai del tutto cancellato, almeno sino a quando Marc Marquez non lascerà la MotoGP. Intervistato da Andrea Migno per il podcast Mig Babol,, Valentino Rossi è tornato sui fatti di quella stagione, usando parole molto dure per lo spagnolo.

Ecco le parole di Valentino Rossi: “Quella con Marquez è stata la peggior cosa che mi sia mai accaduta a livello sportivo. Tutto iniziò in Argentina, quando ci toccamo, ed è da lì che il nostro rapporto andò in frantumi. Tuttavia, lui continuava a leccarmi il culo e faceva finta di andare d’accordo con me, nonostante ciò che era accaduto“.

Il “Dottore”, dopo aver raccontato quanto accaduto nel resto della stagione 2015, ha rilasciato altre dichiarazioni sulla figura di Marquez: “Lui è fortissimo, un fuoriclasse, è sempre stato aggressivo, ma nel 2015 superò ogni limite. Ce ne sono tanti di piloti al limite dello sporco, ma mai nessuno aveva mai corso per far perdere un altro pilota. Chi è stato sporco lo faceva per poter vincere, non per far vincere un altro. Credo che Marquez sia stato il più sporco di tutti, nella storia delle corse“.