Valentino Rossi demolito dall’esperto: Marc Marquez se la gode

Valentino Rossi, dopo la bordata lanciata all’eterno rivale spagnolo, è stato colpito e affondato da un esperto assoluto di Motomondiale.

Valentino Rossi e Marc Marquez non saranno mai amici. I due ex contendenti oggi si provocano a vicenda e il numero 46 non ha ancora digerito il comportamento dello spagnolo nel campionato 2015. Secondo l’italiano non si era mai visto un pilota che corresse per far vincere un altro pilota. Il riferimento è all’aiuto dato a Jorge Lorenzo in occasione del penultimo atto malesiano.

Il Dottore fu protagonista di un fallo di reazione evitabile, allo scopo di scrollarsi la pressione di Marquez. Quest’ultimo non era in lotta per il titolo mondiale, ma battagliò con l’italiano sino a subire un calcio che segnò la rincorsa del decimo mondiale di VR46. Marquez si mise in mezzo ai due contendenti della Yamaha dopo gli scontri avvenuti in Argentina e in Olanda. Si aspettava delle scuse dall’esperto pilota di Tavullia che non arrivarono mai.

Valentino Rossi ha raccontato di come è iniziata la sfida al numero 93. Dopo due titoli di fila conquistati al debutto nella classe regina, Marquez rimase spiazzato dalla forza tecnica della Yamaha M1. Nella prima parte di stagione Rossi riuscì a costruirsi un bel vantaggio su Jorge Lorenzo. Quest’ultimo avviò una rimonta che si sarebbe conclusa con una sfida epocale a Valencia se non ci fosse stato il triste episodio di Sepang. Si trattò di una pessima immagine per lo sport in generale. Marc cercò di far cadere il numero 46, secondo Valentino Rossi, che rispose alle provocazioni nel peggiore dei modi.

Valentino Rossi vs Marc Marquez, il commento dell’esperto

Manuel Pecino ha commentato l’ultima intervista di Valentino Rossi, spiegando che l’azione avvenuta a Malesia fu determinante per la mancata conquista del decimo mondiale. “Quella lotta fu del tutto gratuita da parte di Marc perché si intromise quando Valentino stava giocando il Mondiale. Aveva dei conti in sospeso e lo stava detraendo”, ha annunciato l’esperto Pecino su Motosan.

“Mi chiedo, che senso ha farlo adesso e affrontare i fan? Ha già provato a destabilizzare Marquez [..] testimonia che queste cose, invece di spaventare Marc, lo eccitano. C’è stato un momento in cui Marc Marquez si è guardato allo specchio e ha visto Valentino Rossi, e viceversa. Ma il giovane maschio alfa ha catturato l’altro maschio alfa più vecchio e se lo è mangiato”, ha tuonato Manuel Pecino. Alla fine Marc ha continuato la sua scalata verso l’olimpo della MotoGP, mentre il centauro di Tavullia non ha più avuto la possibilità di lottare per il Mondiale. Il decimo riconoscimento sarebbe stato il giusto completamento ad una carriera di altissimo profilo.