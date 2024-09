Hamilton, addio Ferrari: nel suo futuro c’è un piano ancor più ambizioso

Lewis Hamilton, nel prossimo biennio, correrà per la Scuderia Ferrari. Il coronamento di un sogno che si è esaudito dopo un lungo corteggiamento.

Il futuro di Lewis Hamilton sarà a Maranello per la felicità dei suoi fan italiani. Dopo aver vinto il suo primo titolo mondiale con la McLaren, l’anglocaraibico si è confermato al volante della Mercedes in altre 6 occasioni. E’ una leggenda vivente e nessun altro driver al mondo è riuscito a vincere quanto lui. Con 105 GP è tra i migliori driver della storia dell’automobilismo.

Per la Ferrari sarà un vanto poter avere tra le sue file uno dei campioni più brillanti della griglia. Nonostante il compimento dei 40 anni, nel 2025, Hamilton rimane un campione insaziabile. Ha voluto, fortemente, la Ferrari per provare a vincere con 3 team differenti. Cercherà di raggiungere il suo ottavo riconoscimento iridato, superando Michael Schumacher, nell’abitacolo di una Ferrari.

Nella prossima annata dovrà vedersela con una concorrenza molto agguerrita. Nel team italiano avrà al suo fianco un mastino come Charles Leclerc, beniamino del tifo italiano. Inoltre, Lewis vorrà sfidare Max Verstappen e gli altri piloti favoriti della griglia per fare la storia in un team che non vince dal 2008. Frederic Vasseur e John Elkann lo hanno, fortemente, voluto ma a quanto pare Lewis ha già le idee chiare sul suo futuro professionale.

I programmi di Lewis Hamilton

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, ha manifestato interesse per l’acquisto di una squadra in MotoGP, secondo quanto dichiarato dal CEO di Liberty Media, Greg Maffei. Il colosso americano ha acquisito l’86% delle azioni di Dorna Sports, la società spagnola che possiede la MotoGP dal 1992. L’accordo è stato valutato sulla base di 4,2 miliardi di dollari. L’acquisizione ha aperto degli scenari nuovi per le due categorie regine del Motorsport.

“Quando abbiamo annunciato l’acquisizione della MotoGP, per fare un ottimo esempio, ci hanno chiamato immediatamente per dirci ‘Voglio comprare una squadra’, anche persone come Lewis Hamilton“, ha affermato Maffei alla Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference. Grandi nomi vogliono prendere parte alla nuova era della F1. Finché non arriverà l’approvazione dell’UE non si potranno fare proposte, ma l’interesse di Hamilton apre a nuove prospettive post Ferrari.

Per Hamilton la Rossa potrebbe rappresentare l’ultimo step di una carriera brillante iniziata nel 2007 nel circus. Lewis vorrebbe conquistare altri titoli, dopo lo scippo del 2021, ma non ha nessuna intenzione di privarsi della opportunità di diventare un proprietario di team nella classe regina delle due ruote.