Valentino Rossi, che stoccata a Ducati e Marquez: arriva poi l’investitura a Bagnaia

Valentino Rossi non usa mezzi termini quando si trova a parlare di Marc Marquez. Nuove frecciatine allo spagnolo anche sulla questione Ducati.

In questi anni tra Valentino Rossi e Marc Marquez non sono mai volate parole gentili. Il rider di Tavullia accusa ancora Marc di avergli strappato il titolo iridato nel 2015. I due si sono spesso beccati in pista e fuori. Ora da qualche anno la situazione è cambiata. Con l’addio del Dottore dalla MotoGP si sono ridotte all’osso le uscite di entrambi che riguardano i loro litigi.

Nel frattempo il #46 continua a mantenere la propria presenza all’interno del paddock attraverso il team VR46 che sta ottenendo in questi anni buoni risultati. Inoltre i rider della sua Academy popolano la MotoGP, con la stella più splendente rappresentata da Bagnaia che ha già vinto 2 titoli nella classe regina.

Valentino Rossi: “Marquez? Il mio giudizio non cambia su di lui”

Valentino Rossi, intervistato dall’Equipe ha così detto la sua sull’arrivo di Marquez nella squadra ufficiale Ducati: “Onestamente non ho compreso cosa sia successo. Sembrava tutto fatto per Martin nel team ufficiale. In ogni caso Bagnaia è pronto, lui è un due volte campione del mondo e sta lottando per il terzo. Dal mio punto di vista non c’era bisogno di Marquez nel box per dimostrare che lui è il numero uno. Penso che sia normale che poi Martin, Bezzecchi e Bastianini si siano poi sentiti traditi dopo tutti questi anni di fedeltà al brand. Nel paddock nessuno ci credeva alla trattativa Marquez-Ducati”.

Infine il Dottore interrogato sulla questione Marquez e quello che lui pensa dello spagnolo è stato nuovamente molto netto: “Su questo personaggio ho un giudizio chiaro e non lo cambierò mai”. Parole forti che fanno capire che difficilmente in futuro ci potrà essere un avvicinamento tra le parti.