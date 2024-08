Quanto costa un giro al Mugello in moto? Il prezzo vi stupirà

Il sogno di qualsiasi centauro è quello di percorrere i tracciati più iconici italiani. Ecco quanto viene a costare una esperienza al Mugello.

La pista del Mugello è una delle più amate dai rider. Valentino Rossi e i ducatisti hanno scritto pagine indelebile del Motomondiale. L’impianto toscano, situato in provincia di Firenze, misura 5.245 metri di lunghezza ed ha 15 curve, e regala emozioni fortissime.

L’autodromo internazionale del Mugello, noto anche come Mugello Circuit, è un circuito automobilistico che si adatta perfettamente anche alle due ruote. Per l’esattezza si trova nel comune di Scarperia e San Piero ed è di proprietà della Ferrari. Venne costruito su un’area di circa 170 m2, nel 1972, per iniziativa dell’Automobile Club di Firenze, per ampliare l’attività motoristica nell’area toscana.

Venne incaricato del progetto l’ing. Gianfranco Agnoletto. L’impianto su pista fu così inaugurato nel 1974. Nel 1988 il circuito fu acquistato dalla Ferrari, che lo modificò in modo radicale, dotandolo delle migliori infrastrutture esistenti e aggiornandole di continuo per i suoi test drive. La parte iconica del tracciato sta nei saliscendi che iniziano sul lungo rettilineo dello start e permette ai centauri della top class di raggiungere velocità superiori ai 360 km/h.

MotoGP, il costo del Mugello Circuit

E’ una delle piste più veloce al mondo per le due ruote. Qualsiasi centauro può affrontare l’esperienza al Mugello, pagando una cifra che non è così esorbitante. Il sogno di tutti gli appassionati di moto è quello di poter vivere le stesse sensazioni che provano i rider professionisti. Per un giro occorre contattare Promo Racing, come riportato sul sito web Quifinanza.it.

Le tariffe sono variabili e dipendono dal tempo trascorso sul circuito. Per mezza giornata occorrono appena 35 euro. Con 60 euro ci si può divertire per l’intera giornata. Ciascun box è in condivisione per massimo 8-9 moto, e si spendono ben 189 euro per un pacchetto di quattro turni in mezza giornata.

Un pacchetto di cinque turni, in una giornata intera, costano 319 euro. E i corsi di guida? I prezzi in questo caso partono da 519 euro per un corso di 4 persone, mentre per un corso individuale viene servono 990 euro. Il costo dell’assicurazione che garantisce un recupero del 100% del prezzo dell’iscrizione in caso di annullamento per pioggia, va dai 30 euro per mezza giornata ai 50 euro per tutta la giornata.