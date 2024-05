Quanto costa girare al Mugello in auto? Ecco le cifre precise

Il Mugello è la pista che in questo week-end accoglie la MotoGP, ed ora vi sveleremo quanto viene a costare un giro in auto.

Tra le piste più belle ed amate al mondo, occupa un posto importante anche lo splendido Mugello Circuit, situato in quel di Scarperia, in provincia di Firenze, nel bel mezzo delle colline toscane. Lungo 5.245 metri e con ben 15 curve, mette a seria prova la resistenza fisica dei piloti, sia in MotoGP che nelle altre categorie, come si era visto nel 2020 quando anche la F1 disputò una gara da queste parti.

In questo fine settimana, la MotoGP tornerà al Mugello per il Gran Premio d’Italia, una delle tappe più attese in assoluto, proprio per via della presenza di questa pista, che piace molto a piloti e squadre. Il tracciato toscano è caratterizzato da un lungo rettilineo, tanti saliscendi e cambi di direzione, da affrontare a media ed alta velocità, con il pilota che è costantemente sotto pressione e che rischia di commettere errori. Se siete interessati a fare un giro in auto su questo impianto, ora vi sveleremo quelli che sono i prezzi precisi.

Mugello, quanto vi costerà fare un giro in auto

Quello del Mugello è dunque un tracciato fantastico, dove ci si può divertire parecchio a bordo dell’auto. Secondo quanto riportato dal sito web “Quifinanza.it“, nei test organizzati da Promo Racing c’è la possibilità di farlo a cifre anche accettabili. Ad esempio, un turno di prove libere da 25 minuti viene a costare 90 euro, anche con servizio di cronometraggio. Se, invece, si vuole stare in pista di più, si può optare per il turno da 40 minuti, che vi costerà però la bellezza di 165 euro.

Nel caso in cui siate davvero instancabili ed il portafoglio per voi non è un problema, vi consigliamo di optare per i tre turni da 25 minuti per un totale di 249 euro, che di sicuro vi consentiranno di prendere maggiormente confidenza con la pista e di divertirvi al massimo. Ci sono poi anche altre società private che organizzano dei test personalizzati.

Ad esempio, si può girare per tutta la giornata, con corsi di guida individuali o di gruppo, a seconda di ciò che preferite voi. In quel caso, i prezzi possono anche raggiungere i 519 euro al giorno per un corso di 4 persone, mentre un corso individuale viene circa 990 euro. Di certo, non sono cifre da poco, ma di certo, gli appassionati non si faranno spaventare.