FIAT, adesso l’obiettivo è chiarissimo: vogliono farlo per la prima volta

La FIAT punta parecchio in alto e guarda ad un grande risultato, e tramite la sua nuova auto tutto è possibile. Ecco i dettagli.

In casa FIAT si è ufficialmente aperta una nuova era, tanto sul fronte delle motorizzazioni quanto in termini di design. La casa di Torino, che in base a quanto reso noto, venderà solo auto elettriche a partire dal 2030, ha ampliato la propria offerta con il lancio della nuova Grande Panda, che così come la 600e, è disponibile sia nella versione full electric che in quella ibrida a benzina. I prezzi sono competitivi così come nella classica citycar, ma per il resto, tutto è cambiato.

La FIAT Grande Panda è un SUV di Segmento B, nata sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, condivisa con la nuova generazione della Citroen C3. Da lei deriveranno altri due SUV, la Multipla e la Fastback, che debutteranno nel 2025 e nel 2026. Entrambe saranno protagoniste del mercato, ma oggi vogliamo concentrarci sulla sopracitata Grande Panda, che inizia la sua avventura con obiettivi molto ambiziosi.

FIAT, la Grande Panda alla conquista dell’Europa

La FIAT Panda è l’auto più venduta in Italia da 12 anni a questa parte, ed anche il 2024 andrà in archivio con la versione citycar davanti a tutti. C’è però da dire che, fuori dai confini italiani, la Panda non ha mai riscosso troppo successo, ma le cose potrebbero cambiare ora. La Grande Panda punta infatti ad ottenere buoni risultati in Europa, sfruttando, appunto, il cambiamento di concetto rispetto alla sua progenitrice.

Parliamo di un SUV di Segmento B, che possiamo anche definire Urban SUV, vale a dire quella categoria di veicoli che sta man mano portando alla sparizione delle classiche utilitarie di Segmento A. La versione entry level ibrida a benzina dovrebbe avere un prezzo di circa 19.000 euro, una cifra interessante, che potrebbe essere alla base del suo successo.

La variante ad emissioni zero, invece, si dovrebbe attestare sui 24.000 euro, ovviamente, escludendo incentivi e promozioni. Il design della FIAT Grande Panda ed il fatto di essere entrata nel segmento dei piccoli SUV potrebbero fare seriamente la differenza, con un abitacolo spazioso e molto tecnologico. Presto sapremo se il lavoro svolto dalla casa di Torino sarà stato sufficiente, con la produzione prevista in Serbia, a Kragujevac, che partirà a breve.