GPL, sai quali auto consumano meno? Ecco la classifica

Al contrario di quanto si possa pensare, le auto a GPL esistono ancora e vendono discretamente. Ecco quali consumano meno.

Nel settore automotive non si fa altro che parlare di auto elettriche e di nuove tecnologie, che però la clientela non sembra gradire più di tanti. Continuano invece a stupire le vetture alimentate a GPL, una tecnologia se vogliamo ormai obsoleta, ma che continua a dire la sua. Le vendite, negli ultimi mesi, sono cresciute in Italia rispetto ad un anno fa, e la situazione è sempre più favorevole per i marchi che hanno scelto di continuare ad investire su di loro.

La Dacia è senza dubbio il brand che più di tutti ha creduto nel GPL, e fatta eccezione per l’elettrica Spring, tutte le auto che ha nella propria gamma presentano la possibilità di montare questo impianto. Nelle prossime righe, vi parleremo delle auto a gas che consumano meno in assoluto, e davanti a tutti c’è una grossa sorpresa.

GPL, ecco le migliori sul fronte consumi

Le auto a GPL sono considerate molto più ecologiche rispetto a quelle a benzina o a gasolio, ed è anche per questo che al giorno d’oggi stanno tornando di moda. Inoltre, si distinguono per via dei consumi che sono estremamente contenuti, consentendo un bel risparmio sul fronte economico. Sul sito web “rattiauto.it“, è stata redatta una classifica relativa ai modelli che consumano meno, che ora andremo a scoprire.